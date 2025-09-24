«Η Ένωση δεν έχει σκοράρει, αλλά θα επιστρέψουμε»

Oι δηλώσεις από τον βοηθό προπονητή της Ένωσης, Λευτέρη Κοσμαδάκη (σ.σ. ήταν τιμωρημένος ο Νταμίρ Κανάντι) μετά την ήττα από τον Πάφο FC.

«Είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, παίξαμε με μια ομάδα επιπέδου Champions League. Κάναμε μία φανταστική προσπάθεια, είχαμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, παίξαμε με μεγάλες ομάδες. Θέλω να είμαι δίκαιος, το σκορ μας αδικεί.

Είχαμε 6-7 φάσεις, μπορούσαμε να σκοράρουμε στις τρεις. Κάποια ατομικά λάθη και η ποιότητα των παικτών της Πάφος FC.. Η ομάδα μας μέχρι το 85ο λεπτό ήταν μέσα στη διεκδίκηση του θετικού αποτελέσματος. Θέλω να πω ότι η Ένωση δεν έχει σκοράρει, αλλά να ξέρετε ότι θα επιστρέψουμε. Δουλεύει πολύ σκληρά η ομάδα και όλοι πιστεύουμε στην προσπάθεια που γίνεται».