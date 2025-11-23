ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνεχίζει με Κοσμά η Ένωση και μπαίνει τέλος στην προπονητολογία

Δημοσιευτηκε:

Εξέλιξεις στην ομάδα του Παραλιμνίου.

Μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη συνεχίζει με τον Γιώργο Κοσμά στον πάγκο η Ένωση. Από εκεί και έπειτα θα ζυγιστούν ξανά τα πράγματα, ανάλογα με το που θα βρίσκεται η ομάδα.

Σε δύο παιχνίδια με αυτόν στον πάγκο, η Ένωση ήταν αλλαγμένη. Τον θέλουν οι παίκτες, τον θέλουν τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης και παρά την ήττα, όλοι ζήτησαν από τον Κοσμά να μείνει στον πάγκο.

Ο Κύπριος τεχνικός αποδέχτηκε και με αυτό το δεδομένο σταματά η προπονητολογία στην Ένωση αφού η Παραλιμνίτικη ομάδα συνεχίζει με τον Γιώργο Κοσμά στον πάγκο.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη