Συνεχίζει με Κοσμά η Ένωση και μπαίνει τέλος στην προπονητολογία

Μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη συνεχίζει με τον Γιώργο Κοσμά στον πάγκο η Ένωση. Από εκεί και έπειτα θα ζυγιστούν ξανά τα πράγματα, ανάλογα με το που θα βρίσκεται η ομάδα.

Σε δύο παιχνίδια με αυτόν στον πάγκο, η Ένωση ήταν αλλαγμένη. Τον θέλουν οι παίκτες, τον θέλουν τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης και παρά την ήττα, όλοι ζήτησαν από τον Κοσμά να μείνει στον πάγκο.

Ο Κύπριος τεχνικός αποδέχτηκε και με αυτό το δεδομένο σταματά η προπονητολογία στην Ένωση αφού η Παραλιμνίτικη ομάδα συνεχίζει με τον Γιώργο Κοσμά στον πάγκο.