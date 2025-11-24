Αποκάλυψη Σκορδή για τις καταγγελίες Παπασταύρου

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού παρουσίασε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου τη νέα της σύνθεση. Κατά τη διάρκεια της δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά και για τις καταγγελίες του προέδρου της Ομόνοιας, Σταύρου Παπασταύρου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Στέφανος Σκορδής, αποκάλυψε ότι δύο από τις οκτώ ενότητες της έρευνας έχουν ήδη προωθηθεί για ποινική δίωξη.

Έτσι η διαδικασία συνεχίζεται, με τις αρμόδιες αρχές να αναλαμβάνουν δράση.