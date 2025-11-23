ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κοσμάς: «Είναι κρίμα που δεν πήραμε κάτι από το ματς»

Δημοσιευτηκε:

Διαβάστε όσα είπε ο Γιώργος Κοσμάς μετά το τέλος του αγώνα της ΕΝΠ με την Ανόρθωση και την ήττα με 3-2.

«Η ομάδα παρουσιάστηκε πολύ βελτιωμένη, είναι πραγματικά κρίμα που δεν πήραμε κάτι από αυτή την αναμέτρηση. Είναι σκληρό και ειδικά στη φάση που βρίσκεται η δική μας ομάδα. Τα παιδιά θέλουν να αλλάξουν η κατάσταση. Αν αγωνιζόμαστε με τον ίδιο ζήλο όπως σήμερα, θα καταφέρουμε να πάρουμε αποτελέσματα. Υπάρχουν παιχνίδια και η αξιοπρέπεια για εμάς είναι μεγάλη υπόθεση στην Ένωση. Η Διοίκηση θα αποφασίσει για το θέμα προπονητή, όποτε χρειαστεί βοηθώ την ομάδα. Είπαμε να περάσει αυτό το παιχνίδι και να δούμε με ηρεμία πως θα κινηθούμε».

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

