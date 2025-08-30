Ανέτοιμη και με προβληματική εμφάνιση η ΕΝΠ
Ανέτοιμη για πρεμιέρα, προβληματική εμφάνιση κόντρα στον Ακρίτα και διπλή μουρμούρα στο Παραλίμνι.
Και για την εμφάνιση αλλά και για το ότι ο Κάναντι ήταν στην κερκίδα. Η Ένωση ξεκίνησε με το αριστερό το πρωτάθλημα σε εξάποντο παιχνίδι. Δεν είναι η ήττα που προβλημάτισε τόσο όσο η γενική παρουσία της ομάδας.
Δεν πήρε τα μηνύματα
Η Ένωση έστειλε ανησυχητικά μηνύματα από το ξεκίνημα. Δυστυχώς τόσο ο Νταμίρ Κάναντι όσο και οι παίκτες του δεν πήραν τα αρνητικά μηνύματα από τα δύο τελευταία φιλικά με Σπάρτακο και Καρμιώτισσα.
Θυμίζουμε πως σε αυτά τα δύο φιλικά η Ένωση ήταν προβληματική.
Η πρώτη ενδεκάδα και η εμφάνιση
Είχε θέματα στο παιχνίδι με τον Ακρίτα και γενικά ήταν μια εμφάνιση που απογοήτευσε. Η πρώτη ενδεκάδα του Κάναντι αποτελείτο από τους Παναγιώτου, Ιωάννου, Σίλβα, Κούρεζ, Λόχαν, Κράινζ, Ρισβάνης, Ντίρα, Σάκιτς, Ροντρίγκο, Χαραλάμπους. Απουσίαζε ο Μουσελιάνι λόγω τραυματισμού. Θυμίζουμε πως την πρώτη αγωνιστική αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Πάφο. Μετά την διακοπή θα φιλοξενήσει τον ΑΠΟΕΛ.
Η τιμωρία του Κάναντι
Ασφαλώς και η τιμωρία του Νταμίρ Κάναντι και η απουσία του από την πρεμιέρα επηρέασε την ομάδα. Το ότι τιμωρήθηκε σε φιλικό παιχνίδι και ουσιαστικά έδωσε συνέχεια με τις περσινές του τιμωρίες προκάλεσε μουρμούρα και αρνητικά σχόλια.