Ανέτοιμη και με προβληματική εμφάνιση η ΕΝΠ

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ανέτοιμη και με προβληματική εμφάνιση η ΕΝΠ

Ανέτοιμη για πρεμιέρα, προβληματική εμφάνιση κόντρα στον Ακρίτα και διπλή μουρμούρα στο Παραλίμνι.

Και για την εμφάνιση αλλά και για το ότι ο Κάναντι ήταν στην κερκίδα. Η Ένωση ξεκίνησε με το αριστερό το πρωτάθλημα σε εξάποντο παιχνίδι. Δεν είναι η ήττα που προβλημάτισε τόσο όσο η γενική παρουσία της ομάδας.

Δεν πήρε τα μηνύματα

Η Ένωση έστειλε ανησυχητικά μηνύματα από το ξεκίνημα. Δυστυχώς τόσο ο Νταμίρ Κάναντι όσο και οι παίκτες του δεν πήραν τα αρνητικά μηνύματα από τα δύο τελευταία φιλικά με Σπάρτακο και Καρμιώτισσα.

Θυμίζουμε πως σε αυτά τα δύο φιλικά η Ένωση ήταν προβληματική.

Η πρώτη ενδεκάδα και η εμφάνιση

Είχε θέματα στο παιχνίδι με τον Ακρίτα και γενικά ήταν μια εμφάνιση που απογοήτευσε. Η πρώτη ενδεκάδα του Κάναντι αποτελείτο από τους Παναγιώτου, Ιωάννου, Σίλβα, Κούρεζ, Λόχαν, Κράινζ, Ρισβάνης, Ντίρα, Σάκιτς, Ροντρίγκο, Χαραλάμπους. Απουσίαζε ο Μουσελιάνι λόγω τραυματισμού. Θυμίζουμε πως την πρώτη αγωνιστική αναβλήθηκε το παιχνίδι με την Πάφο. Μετά την διακοπή θα φιλοξενήσει τον ΑΠΟΕΛ.

Η τιμωρία του Κάναντι

Ασφαλώς και η τιμωρία του Νταμίρ Κάναντι και η απουσία του από την πρεμιέρα επηρέασε την ομάδα. Το ότι τιμωρήθηκε σε φιλικό παιχνίδι και ουσιαστικά έδωσε συνέχεια με τις περσινές του τιμωρίες προκάλεσε μουρμούρα και αρνητικά σχόλια.

 

Διαβαστε ακομη