Συγχαρητήρια στις δυο Κύπριες ποδοσφαιρίστριες με... μπηχτές στους αρμόδιους

Συγχαρητήρια ανάρτηση από τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΠ, Σπύρο Νεοφυτίδη, προς τις Άντρη Βιολάρη και Ειρήνη Μιχαήλ οι οποίες βραβεύθηκαν στα βραβεία του ΠΑΣΣΠ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών), στην κορυφαία ενδεκάδα του περσινού πρωταθλήματος (2024-25).

Στην ανάρτησή του φυσικά ο Νεοφυτίδης βρίσκει την ευκαιρία να ρίξει και τις μπηχτές του για χειρισμούς του ΚΟΑ και της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων.

Η ανάρτησή του:

Χθες βράδυ είχα την ευκαιρία να συγχαρώ τις 2 διεθνής μας ποδοσφαιριστριες Αντρη Βιολαρη και Ειρήνη Μιχαηλ για την βράβευση τους στην κορυφαία ενδεκάδα του Ελληνικού πρωταθλήματος για την περσινή χρονιά 2024-2025.

Δύο εξαιρετικές ποδοσφαιριστριες που αναγκαστικά κατω απο τις τραγικές καταστάσεις που ζούμε τα τελευταία χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο αναγκαστικαν να μετακομίσουν στο Ελληνικό πρωτάθλημα όπου τα πάνε περίφημα.

Δυστυχώς αφου οι αρμόδιοι δεν κανουν τίποτα για να προστατευσουν τα διακαιώματα των γυναικών στην Κύπρο,ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού - KOA καλύπτει τις ομοσπονδίες που παραβιάζουν την νομοθεσία,η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων φωτογραφιζεται με τους Προέδρους των ομοσπονδιών για το θεαθήναι αναγκαζοντε να φεύγουν ,τι να κανουν σε ένα πρωταθλημα 5 ομάδων!!!!!

Κορίτσια συγχαρητήρια, καλη συνέχεια εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ανθρώπινες συνθήκες στον γυναικείο αθλητισμο αναμένοντας την απόφαση της Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman και προχωράμε με καταγγελίες στις Βρυξέλλες.

 

