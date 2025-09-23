Άλλαξε και το Ανόρθωση-Ομόνοια

Μετά τον αγώνα ΑΠΟΕΛ-Απόλλων το οποίο μεταφέρθηκε από τις 20:00 στις 19:00 (διαβάστε ΕΔΩ) η ίδια αλλαγή προκύπτει και για τον αγώνα ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Ομόνοια, που θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα (28/09) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Η ενημέρωση από τη ΚΟΠ: «Ο αγώνας της 5ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ της Ανόρθωσης και της Ομόνοιας Λευκωσίας την ερχόμενη Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, θα αρχίσει στις 19:00 αντί στις 20:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένος.

Η αλλαγή στην ώρα προέκυψε μετά από κοινό αίτημα των δύο ομάδων που έγινε αποδεκτό από την ΚΟΠ».