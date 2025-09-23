Αντερέγκεν, o τιμωρός των μεγάλων

Ο Νικολά Αντερέγκεν βλέπει τους μεγάλους και «σελινιάζεται». Σε παιχνίδια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας ο 26άχρονος στράικερ που γιόρτασε χθες τα γενέθλια του, πυροβολεί τα δίκτυα των μεγάλων και απογειώνεται η χρηματιστηριακή του αξία. Αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία του γκολτζή.

Ο Αντερέγκεν είναι στα χάι του και οδηγεί τον Εθνικό από επιτυχία σε επιτυχία. Πλέον πιστοποιημένα είναι ψηλό το κασέ του. Μιλάμε για στράικερ που θα ζήλευαν οι μεγάλες ομάδες. Και το καλοκαίρι και τώρα κυκλοφορούν διάφορα περί ενδιαφέρον για τον Αντερέγκεν. Το γλυκοκοιτάζουν πολλοί. Τον φλερτάρουν αρκετοί και ο Αργεντινός αποτελεί πλέον «χοτ» όνομα.

Όποιος γουστάρει

Όποιος γουστάρει πρέπει να πληρώσει αδρά τον Κίκη Φιλίππου. Για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον Αργεντινό στράικερ θα πρέπει να κτυπήσουν την πόρτα του προέδρου Κίκη Φιλίππου. Όμως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως απαραίτητη προϋπόθεση για να παραχωρηθεί ο Αντερέγκεν είναι θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να «αδρωπληρώσουν» τον Κίκη Φιλίππου.

Με Ομόνοια και Ανόρθωση

Ο Νικολά Αντερέγκεν πέτυχε και τα δύο γκολ εναντίον της Ομόνοιας και οδήγησε τον Εθνικό στην μεγάλη νίκη. Ο Αργεντινός επιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ εναντίον της Ανόρθωσης και οδήγησε τον Εθνικό στην μεγάλη νίκη επί της Κυρίας.

Το θαυμάσιο κλίμα

Μετά και την νίκη επί της Ανόρθωσης το κλίμα στο Δασάκι είναι εξαιρετικό. Ο Ούγκο Μαρτίνς χαμήλωσε άμεσα τους τόνους. Ο Πορτογάλος προπονητής προετοιμάζει την ομάδα του για τον εκτός έδρας αγώνα της Παρασκευής με τον Άρη με στόχο το θετικό αποτέλεσμα.