ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντερέγκεν, o τιμωρός των μεγάλων

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Αντερέγκεν, o τιμωρός των μεγάλων

Μην τον αφήσεις γιατί θα σε «σκοτώσει»

Ο Νικολά Αντερέγκεν βλέπει τους μεγάλους και «σελινιάζεται». Σε παιχνίδια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας ο 26άχρονος στράικερ που γιόρτασε χθες τα γενέθλια του, πυροβολεί τα δίκτυα των μεγάλων και απογειώνεται η χρηματιστηριακή του αξία. Αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία του γκολτζή.

Ο Αντερέγκεν είναι στα χάι του και οδηγεί τον Εθνικό από επιτυχία σε επιτυχία. Πλέον πιστοποιημένα είναι ψηλό το κασέ του. Μιλάμε για στράικερ που θα ζήλευαν οι μεγάλες ομάδες. Και το καλοκαίρι και τώρα κυκλοφορούν διάφορα περί ενδιαφέρον για τον Αντερέγκεν. Το γλυκοκοιτάζουν πολλοί. Τον φλερτάρουν αρκετοί και ο Αργεντινός αποτελεί πλέον «χοτ» όνομα.

Όποιος γουστάρει

Όποιος γουστάρει πρέπει να πληρώσει αδρά τον Κίκη Φιλίππου. Για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον Αργεντινό στράικερ θα πρέπει να κτυπήσουν την πόρτα του προέδρου Κίκη Φιλίππου. Όμως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως απαραίτητη προϋπόθεση για να παραχωρηθεί ο Αντερέγκεν είναι θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να «αδρωπληρώσουν» τον Κίκη Φιλίππου.

Με Ομόνοια και Ανόρθωση

Ο Νικολά Αντερέγκεν πέτυχε και τα δύο γκολ εναντίον της Ομόνοιας και οδήγησε τον Εθνικό στην μεγάλη νίκη. Ο Αργεντινός επιθετικός πέτυχε και τα δύο γκολ εναντίον της Ανόρθωσης και οδήγησε τον Εθνικό στην μεγάλη νίκη επί της Κυρίας.

Το θαυμάσιο κλίμα

Μετά και την νίκη επί της Ανόρθωσης το κλίμα στο Δασάκι είναι εξαιρετικό. Ο Ούγκο Μαρτίνς χαμήλωσε άμεσα τους τόνους. Ο Πορτογάλος προπονητής προετοιμάζει την ομάδα του για τον εκτός έδρας αγώνα της Παρασκευής με τον Άρη με στόχο το θετικό αποτέλεσμα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με μοναδικό απόντα τον Πελίστρι «πετάει» για τη Βέρνη ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Γκάβι, εκτός δράσης για 4-5 μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχονται ξένοι στο VAR!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καθοριστική συνεδρία στην ΑΕΛ για το μέλλον του Τραμετσάνι

ΑΕΛ

|

Category image

Δύο «μηχανές» στα άκρα της Ομόνοιας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ/Επιστολή Εθνικού στην Ε.Δ: «Η απάντηση του διαιτητή ήταν it's not my job»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Και από πού να αρχίσει;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ουμτιτί για Ντεμπελέ: «Όντως τον έπαιρνα τηλέφωνο να δω αν ξύπνησε - Δεν συνειδητοποιούσε ότι ήταν στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα θετικά και η αδυναμία…

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Λίβερπουλ και Χράβενμπεργκ κοντά σε συμφωνία για επέκταση του συμβολαίου του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ποιότητα που μέτρησε και η ευκαιρία για ανέβασμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πιέσεις και του ΟΗΕ σε FIFA και UEFA για αποβολή των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παπουλής και Νεοφυτίδης μαζί στην Αθήνα: Καφές, αναμνήσεις και… προβληματισμοί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτόξευση Μουζακίτη στα 15 εκατ. ευρώ, πλησιάζει τον Κωνσταντέλια

Ελλάδα

|

Category image

Δηλαδή, ο Ανδρέου δεν έκανε στην ΑΕΛ, αλλά πληρούσε τα κριτήρια στην Ομόνοια;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη