Η Sabbianco Ανόρθωση διεκδικεί το πέμπτο σερί Σούπερ Καπ και ο Παρνασσός το τρίτο της ιστορίας του

Η ώρα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Χάντμπολ έφθασε, με τη διεξαγωγή του αγώνα του Σούπερ Καπ, ανάμεσα στη Sabbianco Ανόρθωση και τον Παρνασσό, που θα γίνει την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, στις 19:00 στο στάδιο «Τάσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».

Στον αγώνα του 37ου Σούπερ Καπ Ανδρών η Sabbianco Ανόρθωση που κυριαρχεί στις κατακτήσεις των τίτλων τα τελευταία πέντε χρόνια, μαζεύοντάς τους όλους, θα ψάξει για τον πέμπτο σερί τίτλο της στον θεσμό, έχοντας ήδη κατακτήσει πέντε συνεχόμενα νταμπλ.

Με τη σειρά του ο Παρνασσός, ο οποίος θα κυνηγήσει να επιστρέψει σε κατακτήσεις τίτλων, έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο του Σούπερ Καπ και μάλιστα ήταν συνεχόμενες, το 2018 και το 2019.

Πολυνίκης του θεσμού είναι η ΣΠΕ Στροβόλου έχοντας 21 κατακτήσεις, ενώ Σούπερ Καπ πανηγύρισαν επίσης το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Κ.Ν. Ανθούπολης που μετρούν έξι και τρεις κατακτήσεις αντίστοιχα.

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ

1988: Κ.Ν. Ανθούπολης

1989: Κ.Ν. Ανθούπολης

1990: Κ.Ν. Ανθούπολης

1991: ΣΠΕ Στροβόλου

1992: ΣΠΕ Στροβόλου

1993: ΣΠΕ Στροβόλου

1994: ΣΠΕ Στροβόλου

1995: ΣΠΕ Στροβόλου

1996: ΣΠΕ Στροβόλου

1997: ΣΠΕ Στροβόλου

1998: ΣΠΕ Στροβόλου

1999: ΣΠΕ Στροβόλου

2000: ΣΠΕ Στροβόλου

2001: ΣΠΕ Στροβόλου

2002: ΣΠΕ Στροβόλου

2003: ΣΠΕ Στροβόλου

2004: ΣΠΕ Στροβόλου

2005: ΣΠΕ Στροβόλου

2006: ΣΠΕ Στροβόλου

2007: ΣΠΕ Στροβόλου

2008: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2009: ΣΠΕ Στροβόλου

2010: ΣΠΕ Στροβόλου

2011: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2012: ΣΠΕ Στροβόλου

2013: Α.Σ.Σ. ΣΠΕΣ

2014: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

2015: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

2016: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

2017: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

2018: Παρνασσός Στροβόλου

2019: Παρνασσός Στροβόλου

2020: –

2021: Sabbianco Ανόρθωση

2022: Sabbianco Ανόρθωση

2023: Sabbianco Ανόρθωση

2024: Sabbianco Ανόρθωση

Οι κατακτήσεις

ΣΠΕ Στροβόλου: 21Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 6Sabbianco Ανόρθωση: 4

Κ.Ν. Ανθούπολης: 3

Παρνασσός: 2