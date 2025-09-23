Ο κρυφός όρος στο συμβόλαιο του Κέιν για να φύγει στο τέλος της σεζόν

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Χάρι Κέιν εντυπωσιάζει στη Γερμανία με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου από το καλοκαίρι του 2023, που άφησε την Τότεναμ για να παίξει στην μπουντεσλίγκα.

Την περασμένη σεζόν είχε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ και φέτος ξεκίνησε εντυπωσιακά, έχοντας σε μόλις επτά αγώνες 13 γκολ και τρεις ασίστ.

Η φημολογία όμως επιμένει πως σκέφτεται να επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στην Αγγλία. Η γερμανική εφημερίδα «Bild» αποκάλυψε ότι ο γερμανικός σύλλογος μπορεί να χάσει τον 32χρονο Αγγλο διεθνή επιθετικό, δεδομένου ότι στο συμβόλαιο που υπέγραψε, υπάρχουν ρήτρες που θα του επέτρεπαν να φύγει από την Βαυαρία υπό προϋποθέσεις και να επιστρέψει στην Premier League.

Ο ίδιος αποφάσισε το καλοκαίρι να παραμείνει και τη φετινή σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να κερδίσει με τη βαυαρική ομάδα το Champions League και μετά να επιστρέψει στο αγγλικό πρωτάθλημα.

H Νιούκαστλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, φέρεται να μελετούν τους όρους του συμβολαίου του και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση το καλοκαίρι για να πάρουν τα δικαιώματα του.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους όρους αυτούς στο συμβόλαιο του, που έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, ο Κέιν μπορεί να φύγει από το Μόναχο στο τέλος της σεζόν αντί 60 εκατ. ευρώ. Για να φύγει όμως θα πρέπει να ενημερώσει τη διοίκηση της βαυαρικής ομάδας πριν από τη χειμερινή διακοπή της μπουντεσλίγκα και συγκεκριμένα πριν το τέλος Δεκεμβρίου.

Αυτές οι ρήτρες περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο σε περίπτωση που ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, θελήσει να επιστρέψει στην Premier League, έχοντας ίσως στο μυαλό του να καταρρίψει το ρεκόρ παραγωγικότητας, που κατέχει ο Αλαν Σίρερ με 260 γκολ, ενώ ο Κέιν έχει 213 τέρματα με τη φανέλα της Τότεναμ.

