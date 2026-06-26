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Mετά την απόρριψη των Αμερικανών... το προχωράει ο Χριστοφή

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

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Mετά την απόρριψη των Αμερικανών... το προχωράει ο Χριστοφή

Αυτό που θα κλείσει πρώτα είναι το θέμα του προπονητή

Μετά την απόρριψη της επενδυτικής πρότασης των Αμερικανών επενδυτών ξεκινά άμεσα ο προγραμματισμός με τον τεχνικό διευθυντή Δημήτρη Χριστοφή ο οποίος θα ανακοινωθεί άμεσα.

Ο Χριστοφή θα πέσει με τα μούτρα στην δουλειά για να κτίσει την Ένωση που θα επιστρέψει στα σαλόνια.

Πρώτο θέμα ο προπονητής

Το πρώτο θέμα που πρέπει να κλείσει είναι ο νέος προπονητής. Από Κυπριακής πλευράς παραμένει στην λίστα ο Κωνσταντίνος Μακρίδης ενώ στην λίστα υπάρχουν και ξένοι προπονητές.

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