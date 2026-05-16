Τα αδιάφορα ντέρμπι στην Κύπρο, ο τελικός στην Αγγλία και οι υπόλοιπες μεταδόσεις
Oι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (16/05)
Cytavision 1
18:00 ΑΕΚ - Πάφος FC
Cytavision 2
18:00 Απόλλων - Άρης
Cytavision 3
17:00 FA Cup: Τσέλσι - Μάντσεστερ Σίτι (Τ)
Cytavision 4
17:30 Πόρτο - Σάντα Κλάρα
22:30 Εστορίλ - Μπενφίκα
Cytavision 5
22:30 Σπόρτινγκ - Βιθέντε
Cytavision 6
11:50 Moto GP: Γκραν Πρι Catalunya (Q)
16:00 Moto GP: Γκραν Πρι Catalunya (S)
18:00 Bόλεϊ: Βαρσοβία - Περούτζια
21:30 Bόλεϊ: Ζαβιέρτσιε - Ανκαρα
Cytavision 7
19:00 Λάρισα - Ατρόμητος
Cablenet Sports 1
18:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια
Novasports 2
16:30 Χάιντενχαϊμ - Μάιντς
19:00 Πανσεραϊκός - Παναιτωλικός
Novasports 4
16:30 Βέρντερ Βρ. - Ντόρτμουντ
Novasports 5
16:30 Μπάγερν - Κολωνία
Novasports 6
18:00 Τένις: WTA 1000 Rome
Novasports Extra 1
16:30 Γκλάντμπαχ - Χοφενχάιμ
Novasports Extra 2
16:30 Ζανκτ Πάουλι - Βόλφσμπουργκ
Novasports Extra 3
16:30 Ουνιόν - Αουγκσμπόυργκ
Novasports Extra 4
16:30 Άιντραχτ - Σουτγκάρδη
Novasports Start
16:30 Φράιμπουργκ - Λειψία
Novasports Prime
19:00 Aστέρας - Κηφισιά