Στην τελική ευθεία με φόντο το ντέρμπι στο ΓΣΠ

Η δράση συνεχίζεται σήμερα (16/5) στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, με τη διεξαγωγή της 9ης και προτελευταίας αγωνιστικής του Α’ ομίλου. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 18:00, σε μια αγωνιστική που μπορεί να μην έχει έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, διατηρεί όμως το γόητρο και τις δυνατές μονομαχίες.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στο ΓΣΠ, όπου το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ομόνοια στο παραδοσιακό ντέρμπι των «αιωνίων». Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί χωρίς παρουσία φιλάθλων, λόγω της τιμωρίας της έδρας των γηπεδούχων.

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί και το παιχνίδι στο στάδιο «Αλφαμέγα», με τον Απόλλωνα να κοντράρεται με τον Άρη στο ντέρμπι της Λεμεσού.

Την ίδια ώρα, στο «ΑΕΚ Αρένα», η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Πάφο σε ακόμη μία ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της αγωνιστικής.

Πρόγραμμα 9ης αγωνιστικής του Α΄ Γκρουπ (Σάββατο 16 Μαΐου 2026) (18:00)

ΑΕΚ – Πάφος FC

ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια

Απόλλων – Άρης

