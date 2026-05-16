Κάτι σαν… μίνι προετοιμασία

Στη Λάρνακα ταξιδεύει η αποστολή της Πάφος FC για το εκτός έδρας (18:00) παιχνίδι με την ΑΕΚ. Οι γαλάζιοι πήραν… μπρος μετά την τελευταία νίκη επί του Άρη και ευελπιστούν σε ανάλογη συνέχεια, ώστε να βρεθούν στον τελικό της 29ης Μαΐου με απόλυτη ετοιμότητα, για να διεκδικήσουν το δεύτερο κύπελλο της ιστορίας τους, κλείνοντας τρίτη σερί χρονιά με τίτλο.

Οι δύο εναπομείνασες αναμετρήσεις με τους κιτρινοπράσινους και τον ΑΠΟΕΛ προσφέρονται για… μίνι προετοιμασία. Ο προπονητής της ομάδας, Ρικάρντο Σα Πίντο, βρίσκεται λίγες μόλις εβδομάδες στην Πάφο κι έτσι οι αγώνες του πρωταθλήματος (αφού έχει εξασφαλιστεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο) προσφέρονται για δοκιμές, ξεκούραση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Η παφιακή ομάδα ωστόσο δεν θα παρουσιαστεί αδιάφορη στο σημερινό παιχνίδι. Ο στόχος της νίκης δεν αλλάζει, καθώς ο Σα Πίντο ζητά σοβαρότητα ώστε να διατηρηθούν σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, η τεχνική ηγεσία δεν θα ρισκάρει με τους Μπρούνο και Πηλέα. Αμφότεροι, αντιμετώπισαν μικροτραυματισμό, όμως στόχος είναι να είναι απόλυτα υγιείς στον τελικό. Έτσι, αξιολογούνται καθημερινά και, ανάλογα της ετοιμότητάς τους, ίσως βρεθούν στην αποστολή με τον ΑΠΟΕΛ (22/05). Ο Γκολντάρ ανεβάζει καθημερινά στροφές και εναπόκειται στον Σα Πίντο πότε θα δώσει βοήθειες στην Πάφο.