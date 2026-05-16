Το αυτονόητο κίνητρο και το... άλλο

Έχοντας κλειδωμένο το ευρωπαϊκό εισιτήριο και δεδομένου ότι μόνο με κατάκτηση του κυπέλλου στον τελικό της 29ης Μαΐου θα μπορέσει να το αναβαθμίσει, ο σημερινός (18:00) αγώνας του Απόλλωνα απέναντι στον Άρη είναι τυπικού χαρακτήρα. Εάν ψάχνει κάποιος κίνητρο, πέραν του αυτονόητου ότι χρειάζεται να είναι σε εγρήγορση ενόψει του τελικού, αυτό είναι να σταματήσει το αρνητικό σερί απέναντι στον συμπολίτη. Οι γαλάζιοι έχασαν και τα τρία προηγούμενα παιχνίδια της σεζόν απέναντι στην «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Στην κανονική περίοδο είχαν χάσει στον πρώτο γύρο με 3-1 και στον δεύτερο με 2-0. Στο πρώτο συναπάντημά τους στη β' φάση οι πράσινοι είχαν κερδίσει με 3-0, σπάζοντας μάλιστα το σερί 15 αήττητων αγώνων που είχε ο Απόλλωνας με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, το οποίο είχε αρχίσει αμέσως μετά την προηγούμενη ήττα από τον Άρη. Γενικότερα έχουν συμπληρωθεί οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη για τον Απόλλωνα σε βάρος του Άρη, που σε αυτό το διάστημα μετράει έξι νίκες.

Πάντως, θεωρείται σίγουρο ότι ο Αργεντινός τεχνικός θα προφυλάξει κάποιους παίκτες, ενόψει και του σημαντικότερου πλέον αγώνα στη χρονιά. Εξάλλου, ήδη υπάρχουν αρκετοί παίκτες στο ιατρικό δελτίο, όπως οι Ζμέρχαλ, Βρίκκης, Σπόλιαριτς, Ασουνσάο, Ντουοντού, Μάρκοβιτς, Βούρος και Μάρκες, για τους οποίους αναμένεται πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή τους.