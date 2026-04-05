Κατήφεια και προβληματισμός...

Δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι η Πάφος FC και έφυγε με άδεια χέρια από το ΓΣΠ. Οι γαλάζιοι ηττήθηκαν 0-2 από την Ομόνοια και μοιραία ο προβληματισμός μεγάλωσε. Μετά την ισοπαλία με τον Απόλλωνα στην πρώτη αγωνιστική των play off, η παφιακή ομάδα πίστευε πως θα αντιδράσει για να κυνηγήσει τις όποιες πιθανότητες για τίτλο, ενώ αδιαμφησβήτητος στόχος παραμένει η έξοδος στην Ευρώπη.

Κάτι τέτοιο δεν έγινε κι έτσι τα γκρίζα σύννεφα πύκνωσαν στην Πάφο FC. Η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική κι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως έμεινε πίσω στο σκορ από το 20ο λεπτό με 0-2, ενώ η πρώτη δική της καλή ευκαιρία σημειώθηκε στο 78’ (!). Με αυτούς τους αριθμούς, είναι επόμενο ο προβληματισμός να αγγίζει άπαντες. Ο Άλμπερτ Θελάδες βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο των φιλάθλων της ομάδας, καθώς δεν προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Παράλληλα, από το πρώτο φάνηκε εξόφθαλμα πως η τριάδα στην άμυνα δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα...

Τόσο ο ίδιος όσο και οι ποδοσφαιριστές του δεν έχουν χρόνο για… χάσιμο. Το παιχνίδι με την ΑΕΛ απέχει μόλις τρεις μέρες μακριά. Το κύπελλο είναι η μοναδική διέξοδος για την Πάφο FC, ώστε να σώσει τη σεζόν. Για να το πράξει αυτό, καλείται να αντιδράσει και να κάνει το πρώτο βήμα τη Μεγάλη Τετάρτη (08/04) στο «Άλφαμεγα Stadium». Οι όποιες διορθωτικές κινήσεις είναι δεδομένο πως θα γίνουν το ερχόμενο Καλοκαίρι, όμως μέχρι τότε διακυβεύονται πολλά και η παφιακή ομάδα καλείται να… παλέψει.