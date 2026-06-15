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Πάρτι της Σουηδίας κόντρα στην Τυνησία

ΓΗΠΕΔΟ

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Πάρτι της Σουηδίας κόντρα στην Τυνησία

Με επιβλητικό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Group F η Σουηδία, που διέλυσε την Τυνησία με 5-1 πραγματοποιώντας επιβλητική εμφάνιση.

Οι Σουηδοί έδειξαν τις διαθέσεις τους με το... καλημέρα, αφού στο 7ο λεπτό ο Γιασίν Αγιάρι σημείωσε ένα υπέροχο γκολ, το οποίο όμως δεν πανηγύρισε δείχνοντας σεβασμό στην χώρα καταγωγής του πατέρα του.

Στο 30ο λεπτό η Σουηδία διπλασίασε το προβάδισμά της, με τον Βίκτορ Γκιόκερες να βγάζει την ασίστ στον Αλεξάντερ Ίσακ, με τον επιθετικό της Λίβερπουλ, να διαμορφώνει το 2-0 υπέρ των Σκανδιναβών.

Η Τυνησία μπήκε ξανά στο παιχνίδι στο 43ο λεπτό, με τον Ρεκίκ να εκμεταλλεύεται το μαγικό πόδι του Χάνιμπαλ Μεϊμπρί, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ωραία γυριστή κεφαλιά, μειώνοντας σε 2-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο οι Σουηδοί ήταν καταιγιστικοί, με τον Βίκτορ Γκιόκερες στο 59' να εκμεταλλεύεται την κακή λειτουργεία της άμυνας των Τυνήσιων για να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Στο 84ο λεπτό ο Σβάνμπεργκ μετρώντας λίγα δευτερόλεπτα στον αγωνιστικό χώρο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-1, σε μια φάση που χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να μετρήσεις, αφού αρχικά ο σκόρερ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Το... κερασάκι στην τούρτα της νίκης των Σουηδών, μπήκε στις καθυστερήσεις, με τον Αγιάρι να σκοράρει ακόμη ένα υπέροχο γκολ, πανηγυρίζοντάς το αυτή τη φορά, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο ματς.

Έτσι, η Σουηδία ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο της υποχρεώσεις της στο Mundial παίρνοντας κεφάλι στο Group F, μετά και το ισόπαλο 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία.

Οι συνθέσεις

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Λίντελοφ, Χιέν, Λάγκερμπιέλκε, Γκούντμουνσον (65′ Στρουντ), Αγιάρι, Κάλστρομ (84′ Σβάνμπεργκ), Μπέρνχαρντσον (90’+1′ Σβένσον), Νίγκρεν (65′ Μπέργκβαλ), Ίσακ (90’+1′ Ελάνγκα), Γιόκερες

Τυνησία (Σαμρί Λαμουσί): Σαμάκ, Άμπντι, Μπεν Χαμίντα, Τάλμπι, Ρέκικ, Βαλερί (72′ Μπελχαντζ), Μεϊμπρί, Σκίρι (72′ Αχούρι), Κεντίρα (83′ Γκάμπρι), Σάαντ (72′ Τουνεκτί), Σλιμανί (83′ Σαουάτ).

sdna.gr 

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World Cup 2026

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