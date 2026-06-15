Ο Κεντίρα επιστρέφει στην Ρεάλ ως βοηθός του Μουρίνιο!

O Σάμι Κεντίρα επιστρέφει στην Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει ρόλο στο προπονητικό επιτελείο του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο βετεράνος Γερμανός χαφ, φόρεσε στο παρελθόν την φανέλα των Μαδριλένων και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ρεάλ για να βρεθεί στο πλευρό του Ζοσέ Μουρίνιο ως βοηθός του.

O 39χρονος Κεντίρα, μετά το τέλος της καριέρας του το 2021, ανέλαβε ρόλο συμβούλου στην Στουτγκάρδη και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ως βοηθός του Ζοσέ Μουρίνιο.

sdna.gr