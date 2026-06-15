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Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι: Πρεμιέρα απέναντι στη… Σταχτοπούτα για την πρωταθλήτρια Ευρώπης

ΓΗΠΕΔΟ

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Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι: Πρεμιέρα απέναντι στη… Σταχτοπούτα για την πρωταθλήτρια Ευρώπης

Η Ισπανία καλείται να δείξει την ανωτερότητά της απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι για να ξεκινήσει με το… δεξί στο Μουντιάλ 2026.

Πρεμιέρα στο Μουντιάλ κάνει η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει (19:00) το Πράσινο Ακρωτήρι στο Mercedes-Benz Stadium στην Ατλάντα το Πράσινο Ακρωτήρι για τον 8ο όμιλο του Μουντιάλ.

Ασφαλώς και οι πρωταθλητές Ευρώπης είναι το μεγάλο φαβορί για την κορυφή του ομίλου (όπως και ένα από τα μεγάλα για την κατάκτηση του τροπαίου), στον οποίο βρίσκονται επίσης η Ουρουγουάη και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Πρόκειται για το πρώτο ραντεβού ever ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το Πράσινο Ακρωτήρι καλείται να αντιμετωπίσει, εκτός από έναν πανίσχυρο αντίπαλο και το άγχος της πρωτάρας ομάδας. Αφού δεν έχει αγωνιστεί ξανά στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο ντε λα Φουέντε, ο οποίος δεν πήρε μαζί του κάποιον παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και πρόκειται για πρώτη φορά που η «βασίλισσα» δεν εκπροσωπείται στο Μουντιάλ, τρίβει τα χέρια του. Διότι ο εξτρέμ της Ουσασούνα, Βίκτορ Μουνιόθ, είναι διαθέσιμος, ενώ και οι Γιαμάλ-Νίκο Γουίλιαμς ανέβασαν στροφές. Δύσκολα θα ρισκάρει με τους δύο τελευταίους, δεν υπάρχει άλλωστε λόγος, καθώς είναι χαμηλό το πρώτο εμπόδιο.

Η αποστολή της Ισπανίας

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ), Τζουάν Γκαρθία (Μπαρτσελόνα)

Αμυντικοί: Αϊμερίκ Λαπόρτ (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Μαρκ Κουκουρέγια (Τσέλσι), Μάρκος Γιορέντε (Ατλέτικο Μαδρίτης), Έρικ Γκαρθία (Μπαρτσελόνα), Πέδρο Πόρο (Τότεναμ), Άλεξ Γκριμάλδο (Λεβερκούζεν), Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα), Μαρκ Πουμπίλ (Ατλέτικο Μαδρίτης)

Μέσοι: Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι), Μικέλ Μερίνο (Άρσεναλ), Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Γκάβι (Μπαρτσελόνα), Μαρτίν Θουμπιμέντι (Άρσεναλ), Άλεξ Μπαένα (Ατλέτικο Μαδρίτης)

Επιθετικοί: Φεράν Τόρες (Μπαρτσελόνα), Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (Σοσιεδάδ), Ντάνι Όλμο (Μπαρτσελόνα), Νίκο Γουίλιαμς (Αθλέτικ Μπιλμπάο), Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Γέρεμι Πίνο (Κρίσταλ Πάλας), Μπόρχα Ιγκλέσιας (Θέλτα), Βίκτορ Μουνιόθ (Οσασούνα)

Δίχως προβλήματα έχει κάνει την προετοιμασία του για το ιστορικό ρεκόρ το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο έκανε την έκπληξη στα προκριματικά , αφήνοντας πίσω Καμερούν και Ανγκόλα. Αξίζουν προσοχής παίκτες όπως οι Βάγκνερ Πίνα (Τραμπζονσπόρ) και Σίντνι Λόπες Καμπράλ (Μπενφίκα).

Η αποστολή του Πράσινου Ακρωτηρίου

Τερματοφύλακες: Βοζίνια (Τσάβες), Σ.Τ. Ντος Σάντος (Σαν Ντιέγκο), Μ. Ρόσα (Μοντάνα

Αμυντικοί: Ντ. Μπόργκες (Αλ-Μπατάεχ), Σ. Καμπράλ (Μπενφίκα), Λ. Κόστα (Βιγιαρεάλ), Σ. Μορέιρα (Κολούμπους), Β. Πίνα (Τραμπζονσπόρ), Κ. Πιρές (SJK), Ρ. Λόπες (Σάμροκ Ρόβερς), Στοπίρα (Τορένσε)

Μέσοι: Ζ. Πάουλο (FCSB), Τ. Αρκάνζο (Γκιμαράες), Λ. Ντουάρτε (Ακαδημία Πούσκας), Ντ. Ντουάρτε (Λουντογκόρετς), Ζ. Μοντέιρο (Τσβόλε), Κ. Λενίνι (Κράσνονταρ), Γιανίκ Σεμέδο (Φαρένσε)

Επιθετικοί: Μπεντσιμόλ (Άκρον Τολιάτι), Ζ. Καμπράλ (Εστρέλα ντε Αμαντόρα), Ν. Ντα Κόστα (Μπασακσεχίρ), Ντ. Λιβραμέντο (Κάζα Πία), Ρ. Μέντες (Ιγκντίρ), Γκ. Ροντρίγκες (Απόλλων Λεμεσού), Γουίλι Σεμέδο (Ομόνοια), Ε. Βαρέλα (Μακάμπι Τελ Αβίβ)

Προπονητής: Μπουμπίστα (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο)

Ισπανία (Ντε λα Φουέντε): Σιμόν - Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρουίθ, Ρόδρι, Πέδρι - Τόρες, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ.

Πράσινο Ακρωτήρι (Μπουμπίστα): Βοσίνια - Πίνα, Μπόργκες, Λόπες, Σ. Καμπράλ - Αρκάνχο, Λενίνι - Μέντες, Μοντέιρο, Ζ. Καμπράλ - Ντα Κόστα

sport-fm.gr 

 

Διαιτητής: Αντχάμ Μακχαντμέχ (Ιορδανία)

 

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