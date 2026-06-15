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«Η μέθοδος Μοριγιάσου»: Το σουρεαλιστικό κόλπο του προπονητή της Ιαπωνίας για να δίνει οδηγίες

ΓΗΠΕΔΟ

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«Η μέθοδος Μοριγιάσου»: Το σουρεαλιστικό κόλπο του προπονητή της Ιαπωνίας για να δίνει οδηγίες

Σε μία ασυνήθιστη αλλά αποτελεσματική, βάσει του σκορ, κίνηση προέβη ο προπονητής της Ιαπωνίας στη πρεμιέρα του Μουντιάλ κόντρα στην Ολλανδία.

Η Ιαπωνία επέδειξε χαρακτήρα και πήρε έναν άξιο βαθμό στη πρεμιέρα της στο Μουντιάλ κόντρα στην Ολλανδία (2-2), όμως το παιχνίδι δεν σχολιάζεται τόσο πολύ μόνο για το τελικό του αποτέλεσμα, μιας και την παράσταση την... έκλεψε ένα άλλο περιστατικό. Συγκεκριμένα, ο προπονητής των «σαμουράι», Χατζίμε Μοριγιάσου, μετέτρεψε τον πάγκο του σε… κέντρο κωδικοποιημένων εντολών.

Η Ολλανδία μπήκε στη διοργάνωση με φιλοδοξίες και έδειξε για μεγάλα διαστήματα της αναμέτρησης ότι είχε τον έλεγχο. Ο Φαν Ντάικ και ο Σάμερβιλ έβαλαν δύο φορές μπροστά τους «Οράνιε», όμως οι Ιάπωνες δεν λύγισαν. Επέστρεψαν ισάριθμες φορές, έμειναν μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος και απέδειξαν πως δεν είναι ομάδα που μπορείς να τα... βάλεις εύκολα μαζί της.

Και κάπου εκεί ήρθε η εικόνα που τράβηξε τα βλέμματα. Ο Μοριγιάσου δεν περιορίστηκε στις κλασικές φωνές από την άκρη του πάγκου, ούτε στα συνηθισμένα χαρτάκια με οδηγίες που περνούν από παίκτη σε παίκτη. Ο Ιάπωνας τεχνικός είχε ετοιμάσει κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο, μεγάλους πίνακες με αριθμούς, τους οποίους σήκωνε από τον πάγκο για να μεταφέρει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του! Σαν να ήθελε να... κάνει αλλαγή και σήκωνε το πινακάκι του τέταρτου διαιτητή.

Δεν ήταν απλώς ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Ήταν ένας κώδικας. Κάθε αριθμός αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένη τακτική οδηγία, γνωστή μόνο στους παίκτες της Ιαπωνίας. Έτσι, ακόμη και όσοι βρίσκονταν μακριά από τον πάγκο μπορούσαν να αντιληφθούν αμέσως τι ζητούσε ο προπονητής τους, χωρίς να χρειαστεί να διακοπεί ο ρυθμός του αγώνα ή να χαθεί χρόνος για εξηγήσεις.

Πίσω από την παράξενη, σχεδόν σουρεαλιστική εικόνα, υπήρχε προεργασία, λεπτομέρεια και μία ομάδα που ήξερε ακριβώς πώς να διαβάζει τα μηνύματα του πάγκου της.

Το αν όλα λειτούργησαν στην εντέλεια, μόνο οι ίδιοι οι Ιάπωνες μπορούν να το γνωρίζουν. Αυτό που φάνηκε, όμως, είναι πως η Ιαπωνία πήγε στο Μουντιάλ με σχέδιο, συνοχή και πίστη. Και ο βαθμός απέναντι στην Ολλανδία ήρθε να δικαιώσει τον Μοριγιάσου, που είδε την ομάδα του να απαντά δύο φορές στο προβάδισμα των «οράνιε» και να μένει όρθια.

 

athletiko.gr 

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