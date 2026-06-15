Βέλγιο-Αίγυπτος: Το φαβορί του 7ου ομίλου κόντρα στον Σαλάχ και την παρέα του

Βέλγιο και Αίγυπτος κοντράρονται απόψε (22:00) στο Σιάτλ των ΗΠΑ και στο χωρητικότητας 72.000 θεατών «Lumen Field», στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου του Μουντιάλ!

Οι Βέλγοι έρχονται στη φετινή διοργάνωση με μεγάλες προσδοκίες, όχι όμως τόσο μεγάλες σαν αυτές που υπήρχαν στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, έχοντας πάντως τον τίτλο του φαβορί στον όμιλο στον οποίο βρίσκονται επίσης Ιράν και Νέα Ζηλανδία.

Με μεγαλύτερο «όπλο» της την πολύ μεγάλη ποιότητα που διαθέτει μεσοεπιθετικά, το σύνολο του Ρούντι Γκαρσία καλείται αρχικά να πάρει την πρόκριση στα νοκ-άουτ τερματίζοντας στην πρώτη θέση, για να ψάξει στη συνέχεια την υπέρβαση που δεν κατάφερε να κάνει στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα. Ο Ντεμπάστ παραμένει τραυματίας, ενώ ο Κουρτουά λογικά θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει βασικός.

Ρόστερ:

Τερματοφύλακες: Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), Σένε Λάμενς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μάικ Πέντερς (Στρασβούργο)

Αμυντικοί: Τίμοθι Καστάνιε (Φούλαμ), Ζένο Ντεμπάστ (Σπόρτινγκ), Μαξίμ Ντε Κάιπερ (Κλαμπ Μπριζ), Κόνι Ντε Βίντερ (Τζένοα), Μπράντον Μέχελε (Κλαμπ Μπριζ), Τομά Μενιέ (Τραμπζονσπόρ), Νέιθαν Νγκόι (Σταντάρ Λιέγης), Χοακίν Σέις (Κλαμπ Μπριζ), Άρθουρ Τεάτε (Άιντραχτ Φρανκφούρτης)

Μέσοι: Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Αμαντού Ονανά (Άστον Βίλα), Νικολά Ράσκιν (Ρέιντζερς), Γιούρι Τίλεμανς (Άστον Βίλα), Χανς Βανάκεν (Κλαμπ Μπριζ), Άξελ Βίτσελ (Ατλέτικο Μαδρίτης)

Επιθετικοί: Σαρλ ΝτεΚετελάρε (Αταλάντα), Ζερεμί Ντοκού (Μάντσεστερ Σίτι), Ματίας Φερνάντες-Πάρδο (Λιλ), Ρομέλου Λουκάκου (Νάπολι), Ντόντι Λουκεμπάκιο (Σεβίλλη), Ντιέγκο Μορέιρα (Στρασβούργο), Αλέξις Σαλεμάκερς (Μίλαν), Λεάντρο Τροσάρ (Άρσεναλ).

Από την άλλη, η Αίγυπτος είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει την 4η εμφάνισή της σε Μουντιάλ, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη (0-2-5). Ολοκλήρωσε τα προκριματικά της Αφρικής ούσα αήττητη και έχει υψηλές βλέψεις στον 7ο όμιλο.

Με απόλυτο σταρ της τον Μοχάμεντ Σαλάχ και με αρκετή ποιότητα στο ρόστερ της, κυρίως επιθετικά, η επτάκις πρωταθλήτρια Αφρικής θα κληθεί να παρουσιαστεί σοβαρή αμυντικά, έτσι ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη πρόκρισή της σε νοκ-άουτ φάση Μουντιαλ.

Ρόστερ:

Τερματοφύλακες: Μοχάμεντ Ελ Σενάουι (Αλ Αχλί), Μουσταφά Σομπέιρ (Αλ Αχλί), Ελ Μαχντί Σολιμάν (Ζάμαλεκ), Μοχάμεντ Αλάα (Ελ Γκούνα)

Αμυντικοί: Μοχάμεντ Χάνι (Αλ Αχλί), Τάρεκ Αλάα (ZED FC), Ράμι Ράμπια (Αλ Αΐν), Γιασέρ Ιμπραχίμ (Αλ Αχλί), Χοσάμ Αμπντελμαγκίντ (Ζάμαλεκ), Μοχάμεντ Αμπντελμονέμ (Νις), Αχμέντ Φατούχ (Ζάμαλεκ), Καρίμ Χάφεζ (Πίραμιντς)

Μέσοι: Χάμντι Φάτι (Αλ Γουάκρα), Μάρουαν Ατία (Αλ Αχλί), Μοχανάντ Λασίν (Πίραμιντς), Ναμπίλ Εμάντ Ντόνγκα (Αλ Νάτζμα), Μαχμούντ Σάμπερ (ZED FC), Αχμέντ Σαγέντ Ζίζο (Αλ Αχλί), Εμάμ Ασούρ (Αλ Αχλί), Μοστάφα Ζίκο (Πίραμιντς), Τρεζεγκέ (Αλ Αχλί), Ιμπραχίμ Άντελ (Νόρντζελαντ), Χαϊσέμ Χασάν (Ρεάλ Οβιέδο)

Επιθετικοί: Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), Ομάρ Μαρμούς (Μάντσεστερ Σίτι), Ακτάι Αμπντάλα (ENPPI), Χάμζα Αμπντέλ Καρίμ (Barcelona Atletic)

Πιθανές ενδεκάδες:

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά - Μενιέ, Νγκόι, Τεάτ, Ντε Κάιπερ - Τίλεμανς, Ονάνα - Τροσάρ, Ντε Μπρόινε, Ντοκού - Λουκάκου

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Ελ Σενάουϊ - Χανί, Ιμπραΐμ, Ραμπιά, ελ Φοτού - Λεσχέν, Φατί - Σαλάχ, Τρεζεγκέ, Ζιζό - Μαρμούς

Διαιτητής Ραμόν Αμπάτι (Βραζιλία)

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