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Πάμπος: «Ευχαριστώ τον ΑΠΟΕΛ αλλά επικεντρώνομαι στην προπονητική»

ΓΗΠΕΔΟ

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Πάμπος: «Ευχαριστώ τον ΑΠΟΕΛ αλλά επικεντρώνομαι στην προπονητική»

Γραπτή δήλωση από τον Πάμπο Χριστοδούλου αναφορικά με το ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον ΑΠΟΕΛ για την προσέγγιση και το ενδιαφέρον που επέδειξε προς το πρόσωπό μου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ακαδημίας. Η εκτίμησή μου προς τον Σύλλογο είναι δεδομένη και η προσέγγιση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα.

Ωστόσο, στην παρούσα φάση, επιθυμία και προτεραιότητά μου είναι να συνεχίσω να επικεντρώνομαι στην προπονητική μου καριέρα και στην καθημερινή δουλειά εντός γηπέδου. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι αποκλείω οτιδήποτε για το μέλλον.

Στο ποδόσφαιρο οι δρόμοι πολλές φορές διασταυρώνονται ξανά και πάντοτε υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση. Εύχομαι στον ΑΠΟΕΛ κάθε επιτυχία στη συνέχεια.

Πάμπος Χριστοδούλου

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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