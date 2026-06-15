Χαρακίρι για Ολλανδία, τσίμπησε βαθμό στο 89' η μαχητική Ιαπωνία!

Ξέρανε τους Ολλανδούς η Ιαπωνία! Οι μαχητικοί Ασιάτες έκαναν ζημιά στους «οράνιε» με το 2-2 για την πρεμιέρα του 6ου ομίλου του Μουντιάλ και τους έβαλαν σε μπελάδες. Ο Καμάντα με τυχερό γκολ (από σπόντα σε κεφαλιά του Ογκάβα) στο 89' χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του.

Η ομάδα του Κούμαν είχε προηγηθεί δύο φορές στο ματς, με τον Φαν Ντάικ να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά στο 51', ο Νακαμούρα ισοφάρισε με συρτό σουτ στο 57' και στο 64' ο Σάμερβιλ (που τον έβγαλε έξι λεπτά μετά ο Κούμαν) με ωραίο σουτ έκανε το 2-1. Ωστόσο, ο τελευταίος λόγος άνηκε στην Ιαπωνία, με τον Καμάντα να ισοφαρίζει με μπόλικη δόση τύχης έπειτα από κεφαλιά του Ογκάβα.

Το παρήγορο της υπόθεσης είναι ότι η Ολλανδία παραμένει αήττητη (επτά νίκες, τρεις ισοπαλίες) σε πρεμιέρα Μουντιάλ από το 1938.

Το ματς

Η Ολλανδία μπήκε με φόρα στην αναμέτρηση και μόλις στο 3ο λεπτό είχε μία πολύ καλή φάση. Ο Μάλεν έφερε βόλτα τον προσωπικό του αντίπαλο (Τανιγκούτσι) και έπιασε δυνατό σουτ, αλλά ο Σουζούκι είχε την απάντηση, διώχνοντας σε κόρνερ.

Μέχρι αν γίνει το hydration break στα μέσα του ημιχρόνου, οι «οράνιε» δεν κατάφεραν να κάνουν άλλη τελική στην εστία. Είχαν την μπάλα και την πρωτοβουλία των κινήσεων, δίχως όμως να απειλήσουν τον αντίπαλο, ο οποίος είχε φέρει το παιχνίδι στα δικά του «θέλω».

Η ομάδα του Μοριγιάσου δεν είχε κανένα πρόβλημα να αρκεστεί στον ρόλο του κομπάρσου στο ματς και η πρώτη της τελική έγινε στο 28'. Όταν και κυκλοφόρησε την μπάλα στην περιοχή, αλλά εν τέλει εκτέλεσε με εκτός περιοχής σουτ από τον Ίτο που έστειλε την μπάλα ψηλά.

Η δύσκολη κεφαλιά του Ντάμφρις στο 30' μετά από σέντρα του Χάκπο δεν γινόταν να ανησυχήσει τον Σουζούκι. Στο 34' οι «οράνιε» φλέρταραν με το 1-0, με τον Μάλεν να κάνει κεφαλιά, την μπάλα να κοντράρει και τον Σουζούκι να διώχνει.

Στην τελική ευθεία του ημιχρόνου, λίγο έλειψε να κάνει και τη ζημιά η Ιαπωνία στην Ολλανδία. Στο 43’ είχε πολύ μεγάλη φάση, με τον Νακαμούρα να σουτάρει από το ύψος του πέναλτι, στέλνοντας λίγο έξω την μπάλα.

Δύο λεπτά μετά ο Ουέντα έγινε αποδέκτης της μπάλας στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, αλλά εκτέλεσε άστοχα από τα δεξιά. Η κεφαλιά του Μάλεν μετά από κόρνερ δεν ανησύχησε τον Σουζούκι που μπλόκαρε εύκολα στο 45'+3'.

Δυνατά μπήκε και στο β' μέρος η Ολλανδία, αλλά αυτήν τη φορά υπήρξαν σημαντικές διαφορές. Είχε μεγαλύτερη διάρκεια και μπόρεσε να την εξαργυρώσει, βρίσκοντας το γκολ. Στην πρώτη της καλή στιγμή. Ο Χράφενμπερχ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα δοκάρι και μέσα.

Πολλοί θα πίστευαν ότι έτσι θα γινόταν πολύ πιο εύκολο το γκολ των «οράνιε», αφού η Ιαπωνία έπρεπε να ανοιχτεί. Ωστόσο, οι Ασιάτες κατάφεραν να βρουν κατευθείαν το γκολ της ισοφάρισης. Έξι λεπτά μετά το 1-0, ο Κούμπο έστρωσε στον Νακαμούρα που με συρτό σουτ από τα όρια της περιοχής νίκησε τον Φερμπρούχεν.

Δεν πτοήθηκε όμως η Ολλανδία που βρήκε κατευθείαν το 2-1. Ο Σάμερβιλ έκανε ωραία κίνηση παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή και με δυνατό σουτ με το αριστερό νίκησε τον Σουζούκι.

Μέχρι το φινάλε έγιναν ελάχιστες φάσεις, με τις μαζεμένες αλλαγές των προπονητών να χαλάνε τη συνοχή των ομάδων και κυρίως της Ολλανδίας. Η Ιαπωνία δεν τα παράτησε και στο 89' η τύχη της έκλεισε το… μάτι. Έπειτα από κόρνερ, ο Ογκάβα πήρε την κεφαλιά και η μπάλα άλλαξε πορεία στον Καμάντα που χρίστηκε σκόρερ.

Στον χρόνο που απέμενε (έξι λεπτά οι καθυστερήσεις), η Ολλανδία δεν μπόρεσε όχι μόνο να βρει το 3-2, αλλά ούτε ουσιαστικά να απειλήσει και οι Ιάπωνες πανηγύρισαν το 2-2.

MVP: Δεν ήταν ο καλύτερος του γηπέδου και το γκολ του έκρινε το αποτέλεσμα. Ο Καμάντα παίρνει… αναγκαστικά το βραβείο του πολυτιμότερου. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Σάμερβιλ, ο οποίος σημείωσε το 2-1 της Ολλανδίας με σουτάρα, αλλά ο Κούμαν τον έβγαλε έξι λεπτά μετά από το ματς. Κράτησε με τις επεμβάσεις του την Ιαπωνία ο γκολκίπερ Σουζούκι.

Οι συνθέσεις

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν - Ντάμφρις - Φαν Ντάικ, Φαν Χέκε, Φαν ντε Φεν - Χράφενμπερχ (81' Ακέ), Ρέιντερς (70' Τίμπερ), Ντε Γιονγκ - Σάμερβιλ (70' Κουπμάινερς), Χάκπο, Μάλεν (70' Ντεπάι)

Ιαπωνία (Χατζίμε Μοριγιάσου): Σουζούκι - Τανιγκούτσι, Γουατανάμπε (75' Τομιγιάσου), Ίτο - Κούμπο (75' Ογκάουα), Ντόαν (75' Σουγκαβάρα), Μαέντα (66' Τζ. Ίτο), Νακαμούρα, Καμάντα, Σανό - Ουέντα (84' Σιογκάι)

Διαιτητής: Ισμαίλ Ελφάθ (ΗΠΑ)

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