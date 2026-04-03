Η θέση της Πάφου για τα παράπονα της Ομόνοιας για τον ορισμό του διαιτητή

Στον ΣΠΟΡ FM 95 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Ματθαίου για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα.

Ανάμεσα σε αυτά που είπε ο Χριστόφορος Ματθαίου, είναι και η θέση της Πάφου στα παράπονα που εξέφρασε η Ομόνοια για τον ορισμό του διαιτητή

Για τα επίπεδα σκόνης και το αν υπάρχει ενημέρωση στην ομάδα: «Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, παρακολουθούμε τις οδηγίες της Ομοσπονδίας και ελπίζουμε να μην επηρεαστεί ο αυριανός αγώνας».

Για το παιχνίδι με την Ομόνοια: «Είναι ένας τεράστιος αγώνας, ίσως ο πιο σημαντικός που έχουμε να δώσουμε φέτος στο πρωτάθλημα. Πάμε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά θα δώσουμε το 110%. Ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι το εμπόδιο της Ομόνοιας, όμως θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε εδώ».

Για τη βαθμολογική σημασία του αγώνα: «Είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τη σεζόν μας. Μια νίκη θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, ενώ μια ήττα θα μας στοιχίσει. Έχουν απομείνει αρκετοί αγώνες και όλοι θα χάσουν βαθμούς. Αν θέλουμε να επιστρέψουμε στη διεκδίκηση του τίτλου, η νίκη είναι μονόδρομος. Παράλληλα θα μας δώσει και την αυτοπεποίθηση που μας έλειψε το τελευταίο διάστημα. Η προϊστορία μπορεί να είναι υπέρ τους, αλλά αυτά είναι απλά αριθμοί. Τα παιχνίδια αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες και πρέπει να δείξουμε πάθος και διάθεση».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Σίγουρη απουσία είναι ο Σούνιτς. Υπάρχει ερωτηματικό με τον Νταβίντ Γκολντάρ, ο οποίος επέστρεψε, αλλά δύσκολα θα προλάβει το αυριανό παιχνίδι. Όλοι οι διεθνείς έχουν επιστρέψει».

Για την πρόκριση του Σούνιτς στο Μουντιάλ: «Πολλά συγχαρητήρια στον Ιβάν, είναι τεράστια επιτυχία η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ιταλία».

Για τα παράπονα της Ομόνοιας σχετικά με τον διαιτητή: «Δεν έχω δει κάτι επίσημο από την Ομόνοια. Δεν μπορώ να απαντήσω σε φήμες, ούτε θέλω να πιστέψω πως υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί κλίμα με έναν διαιτητή που δεν έχει καμία σχέση με την Πάφο».

Για τον κόσμο και τα εισιτήρια: «Έχει ξεκινήσει ήδη η προπώληση για τον αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΛ. Με βάση τον ρυθμό που κινούνται τα εισιτήρια, είναι θέμα χρόνου να γίνει sold out και στα δύο παιχνίδια».