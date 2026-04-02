Ενοχλημένοι στην Ομόνοια για τον Λετονό διαιτητή - Ποιος ο λόγος

Ο Λετονός, Άντρις Τρεϊμάνις, ορίστηκε στο παιχνίδι της Ομόνοιας με την Πάφο, για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ, το οποίο ορίστηκε για το ερχόμενο Σάββατο (04/04).

Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες από το στρατόπεδο του «τριφυλλιού», στην ομάδα της πρωτεύουσας προκύπτει έντονη ενόχληση για τον εν λόγω ορισμό. Κατά την εκτίμηση των πρασίνων υπάρχει σύγκρουση, αφού ο Λετονός διαιτητεύει στην χώρα όπου παίζει η Ρίγα, η δεύτερη ομάδα του ιδιοκτήτη της Πάφου, Λομάκιν.

Στην Ομόνοια θεωρούν πως ο ορισμός του Τρεϊμάνις είναι λανθασμένος και πως η ΚΟΠ όφειλε να λάβει υπόψη το εν λόγω γεγονός.