Του πάει η Ευρώπη, του πάει και η ΑΕΚ!

Ο Ζλάταν Αλομέροβιτς παρά το γεγονός πως διανύει το 34ο έτος της ζωής του, έκανε τα πρώτα ευρωπαϊκά του… βήματα με την ομάδα της Λάρνακας.

Ήταν Καλοκαίρι του 2024 όταν έκανε το ντεμπούτο του με την Πάκσι και οι φίλοι των κιτρινοπρασίνων… τρόμαξαν από το γεγονός πως η ομάδα τους δέχθηκε πέντε (!) γκολ και πρόωρο (κι οδυνηρό) αποκλεισμό. Η συνέχεια; Γνωστή. Παραγκωνίστηκε, κλήθηκε προς το τέλος της σεζόν 2024-25 λόγω συγκυριών να βρεθεί κάτω από τα δοκάρια και στον τελικό του κυπέλλου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Σ

την διαδικασία των πέναλτι δήλωσε… παρών, έδωσε την πιο πειστική εμφάνιση και από «ξοφλημένος», έγινε ήρωας! Η συνέχεια δε; Ιδανική. Ο Αλομέροβιτς επέστρεψε στο πόστο του, βοήθησε την ΑΕΚ να προχωρήσει στην League Phase του Conference League, όπου η ομάδα του έκλεισε τον κύκλο των έξι αγώνων, αήττητη! Και ο 34χρονος ήταν σε όλα παρών.

Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα σημειώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, όταν η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Λονδίνο με 1-0 νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας. Ο Αλομέροβιτς στο εν λόγω παιχνίδι ήταν ανίκητος, ενώ ψες (12/03) επανέλαβε εαυτό. Μπορεί οι Λαρνακείς να μην σκόραραν, κράτησαν όμως το μηδέν με 3-4 συγκλονιστικές επεμβάσεις του Σέρβου. Πιστώνεται -και- στον ίδιο το γεγονός πως σε δύο 90λεπτα, το να κρατάς ανέπαφη την εστία σου κόντρα σε ομάδα της Premier League, δεν είναι εύκολη υπόθεση.