Ροθάδα: «Να παλέψουμε για κάτι που μοιάζει με όνειρο»

Μοίρασε συγχαρητήρια ο Χάβι Ροθάδα.

Ο προπονητής της ΑΕΚ παραχώρησε δηλώσεις μετά την ισοπαλία (0-0) με την Κρίσταλ Πάλας και αναφέρθηκε στην μεγάλη προσπάθεια της ομάδας του όπως επίσης και στα δύο επόμενα κρίσιμα παιχνίδια με Εθνικό και Άγγλους (ρεβάνς).

Αναλυτικά: «Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Είμαστε λίγες μέρες στην ΑΕΚ. Είναι φανταστικό αποτέλεσμα, είμαστε ευτυχισμένοι για τους παίκτες, τον σύλλογο και την διοίκηση. Έχουμε 90 λεπτά να παλέψουμε για κάτι που μοιάζει με όνειρο, να βρεθούμε στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πλέον σκεφτόμαστε πως θα παρουσιαστούμε στη ρεβάνς. Ήταν όπως την περιμέναμε η Κρίσταλ Πάλας. Έπρεπε να ήμασταν συγκεντρωμένοι και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας. Το κάναμε, ξέρουμε το επίπεδο τους.

Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε και στον επαναληπτικό. Τώρα προέχει το παιχνίδι της Δευτέρας, παίζουμε με τον Εθνικό. Η προσοχή μας είναι εκεί και έπειτα θα συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι.

Η Κρίσταλ Πάλας παραμένει το φαβορί. Να αποθεραπευτούμε σωστά και θα σκεφτούμε τα δύο επόμενα παιχνίδια».