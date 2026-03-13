Πολλοί οι ανοιχτοί λογαριασμοί στο Conference League

Με εξαίρεση το θριαμβευτικό πέρασμα της ΑΕΚ από το Τσέλιε (0-4) τα υπόλοιπα ζευγάρια του Conference League θα κριθούν στις ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης.

Σπουδαία ισοπαλία 0-0 πήρε η ΑΕΚ Λάρνακας στο Λονδίνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, ενώ επίσης στο 0-0 έμειναν Σίγκμα Όλομουτς και Μάιντς με τους Γερμανούς να έχουν πλέον τον πρώτο λόγο.

Στη Φλωρεντία η Ρακόφ προηγήθηκε, όμως η Φιορεντίνα επικράτησε 2-1 με ανατροπή και πέναλτι του Γκούντμουντσον στις καθυστερήσεις. Με την πολωνική ομάδα αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού ο Στράτος Σβάρνας.

Οι άνετες εκτός έδρες νίκες της Σαχτάρ Ντόνετσκ και της Ράγιο Βαγεκάνο, πιθανότατα θα αποδειχούν αρκετές για να τις στείλουν στους «8» του Conference League. Οι δύο ομάδες επικράτησαν με το ίδιο σκορ της Σαμσουνσπόρ και της Λεχ Πόζναν αντίστοιχα και έκαναν άλμα πρόκρισης, ενόψει των αγώνων ρεβάνς . Λογικά θα τις ακολουθήσει και η Στρασμπούρ που πέρασε με 2-1 από τη Ριέκα, ενώ η Άλκμααρ επικράτησε 2-1 της Σπάρτα Πράγας και οι... λογαριασμοί θα λυθούν στην πρωτεύουσα της Τσεχίας.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στη φάση των «16» του Conference League:

Άλκμααρ (Ολλανδία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 2-1

(29΄,87΄ Πάροτ - 50΄ Βόιτα)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-3

(70΄ Ισάκ - 36΄ Μάρλον, 48΄ Νέβερτον, 85΄ Ιζάκε)

Ριέκα (Κροατία) - Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2

(76΄ Μαϊστόροβιτς - 2΄ Πανιτσέλι, 72΄ Γκοντό)

Σάμσουνσπορ (Τουρκία) - Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 1-3

(21΄ Μουαντιλματζί - 15΄,78΄ Αλεμάο, 40΄ Αλβ. Γκαρθία)

Τσέλιε (Σλοβενία) - ΑΕΚ 0-4

(3΄ Βάργκα, 33΄ Κοϊτά, 36΄ Γκατσίνοβιτς, 49΄ Μουκουντί)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 0-0

Φιορεντίνα (Ιταλία) - Ράκοφ (Πολωνία) 2-1

(62΄ Ντουρ, 90+3΄ Γκούντμουντσον - 60΄ Μπρούνες)

Σίγμα Όλομουτς (Τσεχία) - Μάιντς (Γερμανία) 0-0

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 19/3

