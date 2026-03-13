Το 25% για την ΑΕΚ
Δημοσιευτηκε:
Μίλησαν τα... μαθηματικά
Μίλησε η… στατιστική για την ΑΕΚ!
Το Football Meets Data ανάρτησε τις πιθανότητες των κιτρινοπρασίνων να βρεθούν στους «8» του Conference League, μετά το 0-0 στο Λονδίνο με την Κρίσταλ Πάλας.
Όπως σημειώνεται, η ομάδα της Λάρνακας έχει 25% πιθανότητες να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Υπενθυμίζουμε πως η ρεβάνς ορίστηκε για τις 19 Μαρτίου στην «Αρένα».
🔺 To reach 🟢 UECL quarterfinals (after 1st legs):— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 12, 2026
99.9% 🇬🇷 AEK Athens
0.1% 🇸🇮 Celje
98% 🇪🇸 Rayo Vallecano
2% 🇹🇷 Samsunspor
96% 🇫🇷 Strasbourg
4% 🇭🇷 Rijeka
93% 🇺🇦 Shakhtar
7% 🇵🇱 Lech Poznań
85% 🇩🇪 Mainz 05
15% 🇨🇿 Sigma Olomouc
22% 🇵🇱 Raków
78% 🇮🇹 Fiorentina
25% 🇨🇾 AEK… pic.twitter.com/zbKupPH4Hl