Νέα τραγωδία σε οπαδικό επεισόδιο: Νεκρός 20χρονος στην Καλαμαριά

Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη, με έναν 20χρονο να δέχεται θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι, μετά από επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση γύρω στις 22:00 για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα στην οδό Αργοναυτών.

Σύμφωνα με πηγές, μια ομάδα νεαρών καταδίωξε τον νεαρό, οπαδό του ΠΑΟΚ, στα στενά της περιοχής. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και δυστυχώς κατέληξε στα τραύματά του.

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει», ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί εάν ήταν ένας ο δράστης ή περισσότεροι. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο άτυχος νέος μαχαιρώθηκε πισώπλατα.

