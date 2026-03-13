Σε νέα περίοδο δοκιμαστικών ο Τζιωρτζής για την έναρξη του EURONASCAR 2026

Αντίστροφα άρχισε να μετράει ο χρόνος για την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR, στην ανώτατη κατηγορία του οποίου θα συμμετάσχει ο Κύπριος οδηγός Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, που αυτό το διάστημα μπήκε σε νέα περίοδο δοκιμαστικών, ενόψει του πρώτου αγώνα που είναι προγραμματισμένος για το τρίτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου.

«Είχαμε μια διακοπή έτσι ώστε όλες οι ομάδες να αντικαταστήσουν σε όλα τα αυτοκίνητα του πρωταθλήματος τις τελευταίες αλλαγές, βάση των καινούργιων κανονισμών για το 2026, αλλά και λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα» αναφέρει ο Κύπριος οδηγός, ο οποίος συμπληρώνει: «Η Πέμπτη (12/03), πρώτη ημέρα των δοκιμαστικών, κύλησε πολύ καλά, με ηλιόλουστο καιρό. Θεωρώ ότι έχω προσαρμοστεί αμέσως με τις καινούργιες αλλαγές στις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου, βάση των ανανεωμένων κανονισμών».

Σημειώνεται ότι για τη νέα χρονιά έχει περιοριστεί το χρονικό περιθώριο που έχουν οι ομάδες να δουλέψουν στο set-up του αυτοκινήτου που πλέον δεν είναι τόσο μεγάλο. Φέτος περιορίζεται μέχρι ενός σημείου τι μπορούν να δουλέψουν και να αλλάξουν. «Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να φανεί περισσότερο ο οδηγός. Από φέτος θα βλέπουμε ακόμη πιο κλειστές μάχες μεταξύ των οδηγών» επισημαίνει ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής.

Ο 29χρονος οδηγός συμπληρώνει επίσης ότι: «Ο βροχερός καιρός που επικρατεί το πρωινό της Παρασκευής έδωσε την ευκαιρία για δοκιμές στα καινούργια βρόχινα λάστιχα της Hoosier για το 2026. Πρόκειται για λάστιχα με διαφορετικό μείγμα σε σχέση με το 2024 και το 2025».

Υπενθυμίζεται ότι πρώτος αγώνας της νέας χρονιάς θα γίνει το Σαββατοκύριακο 18-19 Απριλίου στην Circuit Ricardo Tormo της Ισπανίας. Έπειτα θα ακολουθήσουν οι αγώνες στη Circuit Paul Ricard της Γαλλίας (23-24/05), στη Brands Hatch Indy Circuit της Μεγάλης Βρετανίας (6-7/06) και στη Autodrom Most της Τσεχίας (29-30/11) πριν από τους ημιτελικούς στη Autodromo di Vallelunga της Ιταλίας (19-20/09) και τους τελικούς στη Circuit Zolder στο Βέλγιο (17-18/10).

Πλατινένιος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η εταιρεία Capital.com και υποστηρικτές του είναι οι: ALCO Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Serenity Boutique Houses, Sana Hiltonia και Daytona Raceway.