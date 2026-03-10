ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπό το βλέμμα Γιαννακόπουλου η προπόνηση του Παναθηναϊκού

Κρίσιμο σταυροδρόμι για τους πράσινους που καλούνται να αντιδράσουν με πειστικό τρόπο.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να συνέλθει από τις διαδοχικές ήττες σε Euroleague και Greek Basketball League.

Για μία ακόμη φορά αυτή τη σεζόν, ψάχνει αντίδραση και αθλητικό εγωισμό, αρχής γενομένης την Πέμπτη (12/3, 22:00) με αντίπαλο τη Ζαλγκίρις Κάουνας, στο Telekom Center Athens. Εξάλλου, αυτό υποδεικνύει και η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη σημερινή προπόνηση των «πρασίνων».

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Κώστα Σλούκα να ενσωματώνεται στις προπονήσεις. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ταλαιπωρήθηκε από τενοντίτιδα, αλλά ξεπέρασε τους πόνους και μπήκε στο πρόγραμμα ενόψει της μάχης με τη λιθουανική ομάδα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τη φλεγμονή.

Απομένει να φανεί αν απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Ματίας Λεσόρ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του την προηγούμενη σεζόν.

