«Ήθελαν να τον δώσουν δανεικό, αλλά είδα τη σύνδεσή του με τον Μέσι - Πάσαρε μόνο σε αυτόν»

Ο Ρόναλντ Κούμαν μίλησε για τον Πέδρι

Δεν χωράει αμφιβολία ότι ο Πέδρι συγκαταλέγεται στους κορυφαίους μέσους παγκοσμίως, αποτελώντας βαρόμετρο στη μεσαία γραμμή της Μπαρτσελόνα.

Ο Ρόναλντ Κούμαν που ήταν ο πρώτος προπονητής του Ισπανού χαφ στους «μπλαουγκράνα» (αποκτήθηκε το 2020 από τη Λας Πάλμας) μίλησε για την ποιότητα που έδειξε από την αρχή, ενώ στάθηκε και στη σχέση που ανέπτυξε με τον Λιονέλ Μέσι, τονίζοντας πως ο Αργεντινός πάσαρε μονάχα σ' εκείνον.

«Ήμουν ο πρώτος προπονητής στην Μπαρτσελόνα που γνώρισε τον Πέδρι. Δεν ήξερα ποιος ήταν, η Μπαρτσελόνα τον αγόρασε από τη Λας Πάλμας και μετά ήθελε να τον στείλει δανεικό. Αυτό ήταν το σχέδιο. Αλλά μετά από δύο μέρες προπόνησης, είδα έναν απίστευτο ποδοσφαιριστή, αλλά πάνω απ' όλα, είδα τον Λιονέλ Μέσι να θέλει να συνδέεται συνεχώς μαζί του. Ο Μέσι πάσαρε μόνο στον Πέδρι.

Και πιστέψτε με, αν ο Μέσι δεν σε αξιολογήσει, δεν θα σου πασάρει την μπάλα στην προπόνηση, τότε απλώς θα σε προσπεράσει. Είδα τη σύνδεσή τους να μεγαλώνει. Για μένα αυτή ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση ότι πήρα τη σωστή απόφαση να κρατήσω τον Πέδρι στην Μπαρτσελόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός τεχνικός. 

Διαβαστε ακομη