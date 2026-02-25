Δεν καλεί τον Νεϊμάρ στα φιλικά της Βραζιλίας τον Μάρτιο ο Αντσελότι - Τα δεδομένα για την παρουσία του στο Μουντιάλ

Δεν χωράει αμφιβολία πως το νο.1 θέμα συζήτησης πριν το Μουντιάλ του καλοκαιριού για την εθνική Βραζιλίας είναι το αν ο Κάρλο Αντσελότι θα πάρει στην αποστολή τον Νεϊμάρ, που έχει ξεκαθαρίσει πως αυτό θα είναι το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

Παρόλα αυτά ερωτηματικά δημιουργεί η είδηση του ESPN Brasil η οποία τονίζει πως ο πολύπειρος τεχνικός έχει πάρει την απόφαση να αφήσει εκτός τον σούπερ σταρ της Σάντος από τα φιλικά του Μαρτίου που είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Μουντιάλ.

Ωστόσο, το εν λόγω δημοσίευμα κάνει λόγο ότι ίσως είναι θετική αυτή η εξέλιξη για τον 34χρονο αφού ο Αντσελότι δεν θέλει να ρισκάρει με την κατάστασή του, καθώς θέλει να επιστρέψει σταδιακά στο 100%.

Έτσι, το σκεπτικό του Ιταλού τεχνικού είναι να έχει αγωνιστικό ρυθμό στα πόδια του ο Νεϊμάρ έως τον Μάιο και τότε να βάλει κάτω όλα τα δεδομένα ώστε να πάρει την απόφαση για το αν θα είναι ή όχι στα πρόσωπα που θα απαρτίσουν την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο.