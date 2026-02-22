Η ευθύνη δεν είναι του ενός αλλά πολλών...

Είναι φυσιολογικό όταν κάποιος ηγείται ενός συλλόγου να έχει περισσότερη ευθύνη ή φθορά. Και να είναι αυτός που «ακούει» τα παράπονα και απαξιώνεται πιο πολύ από όλους. Κατά καιρούς είδαμε αρκετούς συλλόγους να βάζουν λουκέτο και άλλους να βρίσκονται πολύ κοντά για να οδηγηθούν στον γκρεμό. Αλλά τη... γλύτωσαν. Άλλοι φυσικά δεν πήραν το μάθημα και οδηγούνται προς σε αυτή την κατεύθυνση.

Η ευθύνη δεν είναι όμως μόνο του ενός αλλά βαραίνει πολλούς. Γιατί δεν αποφασίζει μόνος του ο εκάστοτε πρόεδρος. Και είναι μεγαλύτερη η ευθύνη αυτών που είναι δίπλα του και δεν του έβαζαν φρένο.

Στο κάτω κάτω, αν δεν συμφωνούσαν, να το έλεγαν δημοσίως. Μπας και προλάβαιναν κάποιες καταστάσεις. Αφήνοντας την κατάσταση να εκτροχιάζεται, τα έκαναν χειρότερα.

X.X