LIVE: Πάφος - Ανόρθωση 0-0

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Για τον ίδιο λόγο αλλά για διαφορετικό στόχο θα παλέψουν Πάφος FC και Ανόρθωση στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Οι γηπεδούχοι για να κρατήσουν επαφή με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, όντας στην 4η θέση με 43 βαθμούς και οι φιλοξενούμενοι για να ανασάνουν στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού. Με 24 βαθμούς είναι μόλις στο -1 από τη θέση υποβιβασμού και στο -2 από την 13η,

Το LIVE του αγώνα

Ημίχρονο, 0-0

45΄Τρία λεπτά ο έξρα χρόνος. 

44΄Απειλεί ξανά η Πάφος με τον Ζάζα όμως το σουτ του από πλάγια θέση, δεν βρήκε στόχο. 

37΄Σουτ του Κις από πλάγια θέση, μάζεψε ο Κόρτερ. 

27΄Σουτ του Όρσιτς από το ύψος της περιοχής, δίπλα από το κάθετο δοκάρι. 

9' Νέα μεγάλη φάση για την Πάφο! Γύρισμα του Ιωάννου από αριστερά, σουτ στην κίνηση του Λέλε, έδιωξε ο Κάρλστρομ με τα πόδια. 

2΄Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο! Σουτ του Ζάζα εκτός περιοχής, έδιωξε ο Κάρλστρομ. 

1΄Σέντρα. 

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Μίμοβιτς, Νταβίντ Λουίζ, Ν. Ιωάννου, Ντράγκομιρ, Μπρούνο, Ντα Σίλβα, Πέπε, Κίνα, Όρσιτς, Ζάζα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Kάρλστρομ, Σεργίου, Τόσιτς, Μπέργκστρομ, Φουρτάδο, Σαντίν, Χρυσοστόμου, Μίντεντορπ, Κις, Σένσι, Λόπες

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/34΄Χρυσοστόμου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Schuttengruber Manuel

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

