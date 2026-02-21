Θελάδες: «Δημιουργήσαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες»
Διαβάστε όσα είπε ο Άλμπερτ Θελάδες μετά το τέλος του αγώνα με την Ανόρθωση
«Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά δημιουργήσαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες και είχαμε δύο δοκάρια. Η Ανόρθωση δεν δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες. Οι παίκτες έκαναν μεγάλη προσπάθεια, βρήκαμε ευκαιρίες αλλά στο τέλος δεν τα καταφέραμε αφού μας έλειπε το γκολ. Μας αδικεί το αποτέλεσμα. Παίξαμε για αρκετή ώρα με παίκτη λιγότερο αλλά ακόμα και έτσι μπορούσαμε να σκοράρουμε και να νικήσουμε».