Τα δύσκολα θα τον βοηθήσουν

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο Αλμπέρτ Θελάδες πρέπει να «κερδίσει» τους παίκτες της Πάφου

Η Πάφος έκανε το καθήκον της κόντρα στον Διγενή Μόρφου, παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου. Πλέον, οι περσινοί πρωταθλητές περιμένουν τον επόμενό τους αντίπαλο, με τον ΑΠΟΕΛ, τον Απόλλωνα και την ΑΕΛ να συμπληρώνουν το παζλ της τετράδας.

Αυτά πάντως τα παιχνίδια, αλλά και όσα έρχονται στο πρωτάθλημα, ειδικά τα λεγόμενα ντέρμπι, θα βοηθήσουν τον Άλμπερτ Θελάδες να πετύχει έναν πολύ σημαντικό στόχο. Αυτός δεν είναι άλλος από το να «κερδίσει» τους ποδοσφαιριστές.

Μιλάμε για ένα σύνολο παικτών που έμαθε να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο έχοντας έναν προπονητή για δύο και βάλε χρόνια στην άκρη του πάγκου.

Είναι πολύ σημαντικό για την Πάφο να προχωρήσει στο κύπελλο φτάνοντας μέχρι και την κατάκτησή του αλλά και να κερδίσει αγώνες-ντέρμπι με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με αυτήν. Αυτό θα ανεβάσει την ψυχολογία της ομάδας, οι παίκτες θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και θα εμπιστευτούν τον νέο προπονητή. 

 

