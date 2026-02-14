ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η πρώτη ενδεκάδα του Λιάσου Λουκά στον Άρη

Επιστροφή στις επιτυχίες θα επιδιώξει ο Άρης με το νέο αφεντικό στον πάγκο του τον Λιάσο Λουκά.

Ο Κύπριος τεχνικός ξεκινάει απέναντι στον Ακρίτα τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα της Λεμεσού, με την αισιοδοξία να μπει με το δεξί και να φέρει νέο αέρα ώστε να παρουσιαστεί βελτιωμένη η «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Γι' αυτό τον πρώτο αγώνα της δεύτερης θητείας του, για το αρχικό σχήμα επέλεξε τους: 

Φοδέρινγχαμ, Γιαγκό, Γκόλτσον, Λέλε, Κορέια, Χάμπος, Κάστανος, Νίκολιτς, Μοντνόρ, Κακουλλή, Γκομίς

 

 

Διαβαστε ακομη