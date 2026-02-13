22η αγωνιστική: Το άνοιγμα της αυλαίας και τι άλλο περιμένουμε

Με τον αγώνα ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Ε.Ν. Ύψωνα ανοίγει απόψε η αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Δυο ομάδες που προέρχονται από μεγάλες νίκες, η Ανόρθωση επί του Άρη και η Ε.Ν. Ύψωνα, και θέλουν αμφότερες να δώσουν συνέχεια για να ενισχύσουν τη δυναμική τους για να αποφύγουν τις περιπέτειες διαβάθμισης.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα της αγωνιστικής περιλαμβάνει παιχνίδια με ξεκάθαρα φαβορί, αλλά και σημαντικές αναμετρήσεις για τα ψηλά και τα χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου

19:00 Ανόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου

16:00 Ακρίτας - Άρης

17:00 Ομόνοια - Ένωση

19:00 ΑΕΚ - Απόλλων

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου

15:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αρ.

16:00 Εθνικός Άχνας - ΑΠΟΕΛ

19:00 ΑΕΛ - Πάφος FC

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (23η αγων.): Ένωση-ΑΕΛ (20/02, 19:00), Ε.Ν. Ύψωνα-Άρης (20/02, 19:00), Ολυμπιακός-Ακρίτας (21/02, 17:00), Πάφος FC-Ανόρθωση (21/02, 18:00), Απόλλων-Εθνικός Άχνας (21/02, 19:00), ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια (22/02, 17:00), Ομόνοια Αρ.-ΑΕΚ (22/02, 19:00).