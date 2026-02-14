Έντονο ενδιαφέρον της Γιουνάιτεντ για τον ΜακΤόμινεϊ

Από πέρσι το καλοκαίρι ολόκληρη η Νάπολη πίνει νερό στο όνομα του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ. Ο Σκωτσέζος αποκτήθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με κάτι παραπάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ και έκτοτε είναι ο κορυφαίος της ομάδας, οριακά και ολόκληρης της Serie A.

Ο ΜακΤόμινεϊ διανύει τη δεύτερη σεζόν του με τη Νάπολι, ωστόσο σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρο σκέφτεται πολύ σοβαρά να επιστρέψει στο Νησί και να αγωνιστεί ξανά στην Premier League.

Εννοείται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ήθελε να τον δει ξανά με τα χρώματα της ομάδας και έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον ποδοσφαιριστή.

Βέβαια για να τον αφήσει ο Ντε Λαουρέντις να φύγει θα πρέπει να βάλει στα ταμεία του τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr