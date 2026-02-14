ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ομόνοια - Ένωση 0-0

LIVE: Ομόνοια - Ένωση 0-0

Αγώνας με απόλυτο φαβορί διεξάγεται στο ΓΣΠ όπου η πρωτοπόρος Ομόνοια υποδέχεται την ουραγό Ένωση στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

To τριφύλλι θα επιδιώξει να πάρει το όγδοο διαδοχικό τρίποντο προκειμένου να διατηρήσει (στο χειρότερο σενάριο) τη διαφορά που το χωρίζει από τη δεύτερη θέση και να εκμεταλλευτεί το όποιο αποτέλεσμα προκύψει στο ΑΕΚ-Απόλλων (2ος-3ος), ενώ η ομάδα του Παραλιμνίου θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη και να βάλει φρένο στο σερί 15 ηττών.

Η εξέλιξη του αγώνα 

31' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Χατζηγιοβάνη που από κοντά δεν μπόρεσε να σκοράρει, τον πρόλαβε ο Αντεμπάγιο.

17' Απειλεί η Ένωση με Σιμονόφσκι, έχασε μεγάλη ευκαιρία από κοντά πλασάροντας έξω.

10' Αγγίζει το γκολ η Ομόνοια με κοντινό πλασέ του Χατζηγιοβάνη μετά από σέντρα του Οντουμπάτζο, απέκρουσε ο Αντεμπάγιο.

7' Πρώτη καλή φάση για την Ομόνοια μετά από πολύ ωραία συνεργασία των παικτών της, κακό το τελείωμα του Σεμέδο από ευνοϊκή θέση.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Οντουμπάτζο, Άιτινγκ, Π. Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Μαέ.

ΕΝΩΣΗ: Αντεμπάγιο, Σ. Ιωάννου, Οκέκε, Σέσκο, Κοζάρ, Κατσιάρης, Ίμερι, Έλα, Χαραλάμπους, Μουσελιάνι, Σιμονόφσκι.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 21΄ Σέσκο, 32' Οκέκε

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

