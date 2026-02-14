ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Βάσερμαν θα πουλήσει το πρακτορείο ταλέντων του, αλλά παρεμένει επικεφαλής στο «LA 2028»

Ο Κέισι Βάσερμαν, επικεφαλής των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028, θα πουλήσει το πρακτορείο ταλέντων του, δεδομένου ότι εμπλέκεται στην «υπόθεση Επστάϊν». Την είδηση δημοσίευσαν σήμερα (14/2) αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που ο Βάσερμαν δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να παραιτηθεί από την θέση του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028.

Ο λόγος αυτής της πίεσης, είναι η δημοσιοποίηση, τον περασμένο μήνα, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, άσεμνων email που έστειλε το 2003 στην πρώην κοπέλα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ. Σε υπόμνημα που εστάλη την Παρασκευή (13/2) το βράδυ στους υπαλλήλους του «Wasserman Talent Agency», που φέρει το ονοματεπώνυμο του και εκπροσωπεί αθλητές, τραγουδιστές και άλλες προσωπικότητες του θεάματος, ο 51χρονος Βάσερμαν φέρεται να δήλωσε ότι θα πουλήσει την εταιρεία, αλλά θα παραμείνει στο «τιμόνι» του «LA 2028».

«Λυπάμαι βαθιά που τα προσωπικά μου λάθη του παρελθόντος, σάς έχουν προκαλέσει τόση ταλαιπωρία», φέρεται να έγραψε ο Βάσερμαν στο υπόμνημα, που δημοσιεύθηκε, μεταξύ άλλων, από τους «New York Times» και την «Wall Street Journal» και πρόσθεσε:

 «Αυτό δεν είναι δίκαιο ούτε για εσάς, ούτε για τους πελάτες και τους συνεργάτες που εκπροσωπούμε με τόση ενέργεια και στους οποίους αποδίδουμε τόση σημασία».

Ο Βάσερμαν δεν έχει κατηγορηθεί ακόμη, για κανένα ποινικό αδίκημα σε σχέση με το σκάνδαλο. Σε μια απολογία που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, υποστήριξε ότι οι επικοινωνίες του με την Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων για λογαριασμό του εκλιπόντος, Επστάϊν, έλαβαν χώρα πριν από την δημόσια αποκάλυψη των εγκλημάτων. 

Η εκτελεστική επιτροπή «LA 2028» τοποθετήθηκε σχετικά αυτήν την εβδομάδα, με την επισήμανση ότι ο Βάσεμαν πρέπει να παραμείνει στην θέση του μετά από έρευνα για την συμμετοχή του στις αποκαλύψεις. Αρκετοί αξιωματούχοι του Λος Άντζελες, ωστόσο, ζήτησαν από τον Βάσερμαν να παραιτηθεί από την θέση του ως επικεφαλής των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.

Το πρακτορείο ταλέντων του εκπροσωπεί μια σειρά από αστέρια από τον κόσμο της μουσικής, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, μεταξύ των οποίων, ο Φαρέλ Ουίλιαμς και τα συγκροτήματα «Coldplay» και «Imagine Dragons».

 Επίσης, αρκετοί καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένης της βραβευμένης με Grammy τραγουδοποιού Chappell Roan, έχουν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το πρακτορείο αφότου αποκαλύφθηκε η εμπλοκή του στο σκάνδαλο.

