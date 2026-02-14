Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της Ομόνοιας για την Ένωση

Με την ετικέτα του απόλυτου φαβορί η Ομόνοια, πρωτοπόρος του βαθμολογικού πίνακα, αντιμετωπίζει στο ΓΣΠ την Ένωση, λίγες ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή μάχη με την Ριέκα για το πρώτο σκέλος της νοκ άουτ φάσης του Conference League.

Ο προπονητής των πρασίνων προχώρησε σε τρεις αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με τον αγώνα με την Πάφο καθώς οι Ντιουνκού, Οντουμπάτζο και Χατζηγιοβάνης πήραν τις θέσεις των Μασούρα (πάγκο), Μπάλκοβιτς (εκτός λόγω ίωσης) και Εβάντρο (εκτός λόγω θλάσης).

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Οντουμπάτζο, Άιτινγκ, Π. Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Μαέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ουζόχο, Μιχαήλ, Μάριτς, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Σίμιτς, Κούσουλος, Μουσιαλόγσκι, Εράκοβιτς, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.