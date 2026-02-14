«Φαβορί για τον πάγκο της Σίτι ο Μαρέσκα σε περίπτωση αποχώρησης του Γκουαρδιόλα»

Ελεύθερος και... ωραίος κυκλοφορεί στην ποδοσφαιρική πίατσα το τελευταίο διάστημα ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος στις αρχές του έτους προχώρησε στη λύση της συνεργασίας του με την Τσέλσι.

Ο Ιταλός προπονητής είχε συνδεθεί το περασμένο διάστημα τόσο με τον πάγκο της Τότεναμ, όσο και με εκείνο της Λέστερ, ωστόσο, παραμένει εκτός ποδοσφαίρου περιμένοντας μια καλή προσφορά.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 45χρονος τεχνικός βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία και δείχνει να προετοιμάζει το... έδαφος σε περίπτωση αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα!

Ο Ισπανός προπονητής των «πολιτών» δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όταν και θα πάρει την οριστική απόφαση για το αν θα παραμείνει ή όχι στις τάξεις της Σίτι.

