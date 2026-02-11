Θελάδες: «Είχαμε μία καλή εμφάνιση, νίκη με ΑΕΛ για να επανέλθουμε»

«Σήμερα είχαμε μια καλή εμφάνιση. Αυτά τα παιχνίδια κρύβουν παγίδες. Πήραμε το ζητούμενο που ήταν η πρόκριση. Είμαι χαρούμενος που δώσαμε την ευκαιρία σε παίκτες που δεν αγωνίζονται πολύ οι οποίοι πάντως δουλεύουν σκληρά στις προπονήσεις. Τώρα θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστούμε για τον αγώνα που ακολουθεί την Κυριακή με την ΑΕΛ. Είχαμε πολλά παιχνίδια τις τελευταίες βδομάδες και είχαμε περιορισμένες επιλογές λόγω τραυματισμών. Κάποιοι παίκτες παίζουν συνεχόμενα. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε αγώνα με αγώνα, τώρα βλέπουμε τον αγώνα με την ΑΕΛ. Θέλουμε τη νίκη για να επανέλθουμε στον σωστό δρόμο»