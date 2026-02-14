ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπογκά: «Ήμουν δύο μήνες κλεισμένος στο σπίτι μου με τη σύζυγό και τον προπονητή μου»

Ο Τζέρεμι Μπόγκα, ο οποίος πλεόν αγωνίζεται στη Γιουβέντους, εξομολογήθηκε σε συνέντευξη του τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε στην προηγούμενη ομάδα του.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Γιουβέντους, ο Τζερεμί Μπόγκα, ο οποίος έφτασε στο Τορίνο ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Νις κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του την ευγνωμοσύνη του που μετακόμισε στους Μπιανκονέρι.

«Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση, αλλά δεν το συνειδητοποίησα μέχρι που υπέγραψα. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ μετά από ό,τι συνέβη στην αρχή της σεζόν. Είμαι πραγματικά χαρούμενος», δήλωσε ο Γάλλος εξτρέμ στο δίκτυο DAZN.

Ο νεαρός επιθετικός τόνισε ακόμη, πως είναι χαρούμενος που έφυγε από τη Νις, μετά από τη δύσκολη περίοδο που βίωσε στην ομάδα κάτα τη διάρκεια του πρώτου μισού της φετινής σεζόν.

«Συνέβησαν λίγο από όλα, όπως είδες και με τους οπαδούς. Ήταν μια κακή στιγμή για εμένα και την οικογένειά μου. Ακόμα δεν μπορώ να αναλύσω τις λεπτομέρειες, αλλά πέρασα δύο μήνες κλεισμένος μόνος μου στο σπίτι με τον προπονητή γυμναστικής μου και τη σύζυγό μου. Ήταν μια κακή στιγμή, αλλά τώρα είμαι χαρούμενος που βγήκα από αυτή την κατάσταση».

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη