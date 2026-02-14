LIVE: Ακρίτας - Άρης 0-0

Με τον αγώνα ανάμεσα σε Ακρίτα και Άρη που διεξάγεται στο «Στέλιος Κυριακίδης» αρχίζει η δράση του Σαββάτου για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Λεμεσού με τον Λιάσο Λουκά να κάνει το ντεμπούτο του μετά την επιστροφή στον πάγκο της, θα επιδιώξει να κάνει μια νέα αρχή και να αντιδράσει μετά από τρεις σερί ήττες ώστε να ξεκινήσει την αντεπίθεσή της προς τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη, ενώ η ομάδα της Χλώρακας θα ψάξει την έκπληξη για να πάρει βαθμολογική ανάσα.

Η εξέλιξη του αγώνα

69' Σουτ του Κάστανου, κόντραρε.

57' Πλησιάζει στο γκολ ο Άρης, ο Κακουλλής μετά από γύρισμα του Γκομίς έκανε το πλασέ, παρενέβη σωτήρια ο Άντονι.

-Πολύ πιο επιθετικός ο Άρης στο β΄ μέρος.

51' Σουτ του Κακουλλή, έξω,

48' Μακρινό σουτ του Κάστανου, κι αυτό άστοχο.

46' Αδύναμο πλασέ του Μοντνόρ, έξω.

Δεύτερο ημίχρονο

45+6' Ακυρώνεται το γκολ του Άρη για χέρι μετά την εξέταση της φάσης.

-Πάει στο on-field review ο ρεφ Χατζηγεωργίου για να εξετάσει πιθανό χέρι του Μοντνόρ στο ξεκίνημα της φάσης.

-Εξετάζεται το γκολ από το VAR.

45+3΄ ΓΚΟΛ, 1-0 ο Άρης με αυτογκόλ του Ζήνωνος. Πήγε να απομακρύνει μια μπαλιά του Μοντνόρ στον Κακουλλή όμως έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

45+2΄ Πρώτη μεγάλη φάση και για τον Άρη με κεφαλιά του Κακουλλή μετά από μπαλιά του Μοντνόρ, απέκρουσε ο Περντρέου.

37' Μεγάλη ευκαιρία για τον Ακρίτα με σουτ του Αθανασίου, πέφτει και μαζεύει ο Φοδέριγχαμ.

-Ο Άρης δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις όμως δεν έχει απειλήσει στο πρώτο ημίωρο του αγώνα.

7' Νέο σουτ του Φερνάντες λίγο έξω από την περιοχή, δεν βρήκε στόχο.

4' Σουτ του Φερνάντες, κόντραρε στον Γκόλντσον, έξω.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ζήνωνος, Άντονι, Αντωνίου, Μίλερ, Βασιλείου, Καρλίτος, Αθανασίου (58΄ Μανού), Φερνάντες, Κάστρο, Ρομό.

ΑΡΗΣ: Φοδέρινγχαμ, Γιαγκό, Γκόλντσον, Λέλε (65' Σανέμ), Κορέια, Χάμπος, Κάστανος, Νίκολιτς (65' Παζέ), Μοντνόρ, Κακουλλή, Γκομίς (65' Κοκόριν)

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 34΄ Άντονι, 71' Καρλίτος / 22΄ Κάστανος, 69' Παζέ, 71' Γιαγκό

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας