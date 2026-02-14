ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τούντορ... προσωρινός στην Τότεναμ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Τούντορ... προσωρινός στην Τότεναμ

Ο Ιγκόρ Τούντορ ανέλαβε προσωρινός προπονητής της Τότεναμ, μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (14/12) από τους διοικούντες τον σύλλογο του βόρειου Λονδίνου, τρεις ημέρες μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ και μετά από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα των «σπερς».

«Καταλαβαίνω την ευθύνη που μου έχει ανατεθεί και η εστίασή μου είναι σαφής. Να φέρουμε μεγαλύτερη συνέπεια στις εμφανίσεις μας και να ανταγωνιζόμαστε με πεποίθηση σε κάθε αγώνα», δήλωσε ο Κροάτης τεχνικός, αμέσως μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σημαντικά παιχνίδια σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (15/02)

TV

|

Category image

Σεβίλλη: «Ο διαιτητής δεν πήρε κάρτα για τον Άγιο Βαλεντίνο κι έδειξε κόκκινη στον Αλμέιδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί μια πρόκληση, ας αλλάξει επάγγελμα»: Κράξιμο Φάμπρεγκας σε Μοράτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρονάλντο επέστρεψε στη δράση κι έκρινε τη νίκη της Αλ Νασρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάρτι της Νιουκάστλ μέσα στο Βίλα Παρκ και με εμφατική 3άρα έφυγε για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μη αναστρέψιμο το σκηνικό, όλα δείχνουν αλλαγή σκυτάλης στον ΑΠΟΕΛ - Προωθείται ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι όγδοες έστειλαν την Ομόνοια στο +8, φουλ για Ευρώπη ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε τρελά… κέφια η Αταλάντα πάτησε τη Λάτσιο μέσα στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Πολλά τα παιχνίδια, δεν είμαστε και η πιο νεανική ομάδα...»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπλόκο στον Ολυμπιακό από τον Λεβαδειακό των δέκα παικτών!

Ελλάδα

|

Category image

Λοσάδα: «Αν μου έλεγαν ότι θα ξεκινούσα με 10 σερί νίκες; Θα έλεγα είναι πιθανό»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Kαι τον Κίρζη τον βρίζουν και μετά τον αποθεώνουν»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μεγάλο διπλό του Απόλλωνα στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Μπράντον οδηγό, δεν έκανε στάση ούτε στην «Αρένα» το τρένο του Απόλλωνα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μηχανή των γκολ: Ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 500 τέρματα και συνεχίζει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη