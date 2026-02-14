Με επιτυχία η πρώτη κατάβαση – Συνεχίζει δυναμικά ο Κουγιουμτζιάν!

Με επιτυχία ολοκλήρωσε την πρώτη του προσπάθεια στη Γιγαντιαία Κατάβαση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano–Cortina 2026 ο Γιάννος Κουγιουμτζιάν, σημειώνοντας χρόνο 1:29.14, καταλαμβάνοντας την 64η θέση.

Στον αγώνα συμμετέχουν 81 αθλητές, με 73 να καταφέρνουν να ολοκληρώσουν την πρώτη κατάβαση, γεγονός που αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό δυσκολίας της διαδρομής.

Στο πλευρό του Κύπριου χιονοδρόμου βρέθηκαν μέλη της κυπριακής αποστολής και φίλαθλοι που παρακολούθησαν από κοντά την προσπάθειά του, ανάμεσά τους ο Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γιώτης Ιωαννίδης και ο Ταμίας της Επιτροπής Αθλητών της ΚΟΕ, Ντίνος Λευκαρίτης Jr, ενισχύοντας με την παρουσία τους την προσπάθεια του σκιέρ μας.

Η συνέχεια δίνεται στη δεύτερη κατάβαση (Run 2), που θα αρχίσει στις 14:30 (ώρα Κύπρου), με τον Γιάννο να στοχεύει σε ακόμη μία σταθερή και δυναμική εμφάνιση για την καλύτερη δυνατή τελική κατάταξη.